彰化福興今晚送肉粽！確定版路線曝光…喪家出發直奔舊濁水溪排水支線

記者吳泊萱／彰化報導

送肉粽隊伍行進中。（圖／鄭武郎老師提供）

彰化縣福興鄉麥厝村今日（27日）晚間9時，將舉行送肉粽科儀，而這場送煞路線原訂要穿過4個村莊，路程約5公里，引發地方高度關注。幸好經請示神明後，為了避免過度擾民，決定將送煞路線縮短為1公里，範圍僅限麥厝村。村長也提醒民眾，晚上避免在外逗留，並迴避送煞路線，以確保安全。

麥厝村長梁國忠表示，送煞科儀將於今日（27日）晚間9點過後舉辦，隊伍將從麥厝村喪家出發，最終到出海口化煞圓滿結束。原先的送煞路線長達5公里，將穿越福興與芳苑鄉的4個村莊，後來經請示神明後，為避免路線太長引發居民緊張，避免勞師動眾，決定縮小範圍處理，路線也從5公里縮減為1公里。

彰化福興鄉今晚（27日）舉行送肉粽科儀，確定版路線曝光。（圖／翻攝自~~我愛鹿港小鎮~~2臉書）

送煞路線確定版，將從麥厝村喪家出發，全程以「步行」方式送煞，沿麥厝街行進，至埔鹽排水後，最終抵達舊濁水溪排水支線進行化煞。村長也呼籲村民今晚儘量不要外出，或避開相關路段，以確保安全。

