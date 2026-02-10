彰化福興大興自然遊戲場開工 融合飛行主題

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化福興鄉大興國小旁自然遊戲場今天開工動土，縣府指出，遊戲場融合福興鄉的飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」為主題，花費2800萬元，預計今年10月完工。

彰化縣政府的「彰化縣福興鄉大興國小旁自然遊戲場建置計畫」，上午舉行開工動土典禮，與會的有彰化縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈等人。

王惠美致詞時說，福興鄉有日治時期飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，遊戲場以「飛行探索樂園」主題，融入飛機及砲塔意象，規劃雙層砲台遊戲塔，提供具攀爬、遠眺及溜滑梯等多元遊戲體驗，另新建多功能飛機造型遊具，規劃有飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤，同時建置飛行哨所解說亭及林間體健區等休憩體健設施。

王惠美指出，彰化縣目前有16座共融式特色公園，自然遊戲場工程位於縣有土地，預計花費新台幣2800萬元，同時整合校園通學廊道及戶外生態教學需求，保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，希望孩子走出戶外，在大自然環境中快樂成長。

福興鄉長蔣煙燈表示，這塊土地原本蚊蟲很多，感謝縣府整治這塊土地，成為可以運動遊憩的遊戲場，也成為東福興的一個亮點，期待早日完工讓鄉親一起使用。（編輯：張銘坤）1150210