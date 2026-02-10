彰化福興鄉大興國小旁自然遊戲場開工 打造城市中的飛行探索樂園

彰化縣福興鄉大興國小旁自然遊戲場舉行開工典禮，打造城市中的飛行探索樂園。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣福興鄉大興國小旁自然遊戲場建置計畫工程十日舉辦開工動土典禮，縣長王惠美表示，本案工程經費二千八百萬元，工期二百四十日曆天，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」為主題進行規劃，打造具特色的共融遊戲場及休憩場域。

王惠美表示，自然遊戲場融入飛機及砲塔意象，規劃一座雙層「砲台遊戲塔」，結合飛行滑場，提供具攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯的多元遊戲體驗。並新建一座多功能的飛機造型遊具，規劃有飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊搖搖樂遊具，同時建置飛行哨所解說亭及林間體健區等休憩體健設施。除興建遊戲場外，對面也將新建外埔社區活動中心，未來將能成為提供孩童遊憩、鄉親運動休閒及與環境共融的遊憩場域。

王惠美指出，彰化縣目前有十六座共融式特色公園，本案整合校園通學廊道及戶外生態教學需求。保留可觀察獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，提供孩子豐富的探索環境，希望孩子走出戶外，在美好的大自然環境中快樂成長。

福興鄉長蔣煙燈表示，這塊土地原本是自然生態狀態，且蚊蟲很多，感謝王縣長及議員的支持，整治這塊土地，成為可以運動遊憩的遊戲場，也成為東福興的一個亮點。東福興是早期的飛行場，這次將飛行場的文化意象融入建設裡面，期待早日完工讓鄉親們一起使用。