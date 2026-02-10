彰化福興鄉自然遊戲場開工 打造飛行探索樂園 （圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府持續推動各鄉鎮共融休憩場域，10日在福興鄉舉行「彰化縣福興鄉大興國小旁自然遊戲場建置計畫」開工動土典禮。融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」為主題進行規劃。



彰化縣長王惠美表示，大興國小旁邊的自然遊戲場，融入飛機及砲塔意象，結合飛行滑場，提供具攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯的多元遊戲體驗。並新建一座多功能的飛機造型遊戲設施。未來將能成為提供孩童遊憩、鄉親運動休閒及與環境共融的遊憩場域。

彰化縣長王惠美指出，彰化縣目前有16座共融式特色公園，整合校園通學廊道及戶外生態教學需求。保留可觀察獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，提供孩子豐富的探索環境。希望孩子走出戶外，在美好的大自然環境中快樂成長。