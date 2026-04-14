彰化福興鄉長參選人退選 原因曝光「腦部出血」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
2026彰化縣福興鄉長選情有變，原獲民進黨提名的現任鄉民代表黃厚綿，13日下午在社群平台表示，因曾發生腦部出血情形，在醫師評估與考量對鄉親的責任下，決定退出下屆鄉長選舉。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞今（14）日表示，黃已獲黨中央提名，退選須依既定的程序進行。
「這個決定對我來說真的不簡單。」黃厚綿表示，近期因身體出現狀況，經醫師評估後，確認曾有腦部出血的情形，目前狀況雖然已相對穩定，但仍需要一段時間持續治療、休養與觀察，故他決定退出本次福興鄉長選舉。
黃厚綿說，他一直抱持著為福興打拚的心，也全力投入每一項服務與規劃，但也很清楚，身體是最基本的條件，若沒有穩定的狀態去承擔責任，勉強撐下去，反而是對鄉親的不負責任。他選擇先把身體顧好，這也是對自己、對大家負責的決定。
黃厚綿進一步說，目前他仍是福興鄉鄉民代表，任期到今年12月底。在身體允許的情況下，還是會把代表的工作繼續做好，服務鄉親不會停。
楊富鈞表示，黃厚綿已接受黨的程序並提名，若要退選，需要按照既有規章完成退選，目前黃僅在社群平台公布退選訊息，縣黨部尚未收到黃厚綿本人的口頭或書面退選報告與正式資料，針對退選一事暫時無法表示意見，黨部仍會照既定時程進行。
彰化縣福興鄉長蔣煙燈2屆任滿後將轉戰縣議員，民進籍鄉公所祕書陳巧芬、鄉民代表黃厚綿均表態接棒，經民進黨彰化縣黨部初選民調，確定提名黃厚綿參選，如今黃厚綿退選，選情生變。國民黨則有前鄉長陳文福、縣議員黃俊源表態參選福興鄉長，若2人都堅持參選，藍營將先啟動協調，協調不成再辦初選決定人選。
照片來源：彰化縣黨部提供
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