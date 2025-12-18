彰化福興「送肉粽」隊伍全程步行！時間路線曝 神明指示：5KM縮短變1KM

記者潘靚緯／彰化報導

彰化縣福興鄉將在12月27日晚間9點過後舉辦「送肉粽」科儀，全程採步行方式，神明指示5公里的路線縮短為1公里。(示意圖／資料照)

彰化縣福興鄉12月27日晚間9點，將舉辦一場「送肉粽」科儀，這場送煞路線原訂有5公里長，但經請示神明後，為避免勞師動眾，引發沿線居民緊張，決定將路線縮短為僅有1公里，當天「送肉粽」科儀全程採步行方式進行，路線今(18)日也曝光，將從麥厝村喪家出發，經過東螺溪，最終到出海口化煞圓滿結束。

麥厝村長梁國忠表示，這場送煞科儀預計27日晚間9點過後舉辦，原先的送煞路線長達5公里，將穿越福興與芳苑鄉的4個村莊，後來經請示神明後，為避免路線太長引發居民緊張，避免勞師動眾，決定縮小範圍處理，路線也從5公里縮減為1公里。

廣告 廣告

送煞路線從麥厝村喪家出發後，接到廈粘橋，再轉埔鹽溪後接東螺溪，最終到出海口化煞結束。由於當天科儀將全程以「步行」方式送煞，為求謹慎，這幾天需要進一步請示神明，科儀方式與路線、時間還有可能再變動，確定的最終版本，最快在周日(21日)再進行公告，呼籲村民當晚儘量不要外出，或避開相關路段。

更多三立新聞網報導

創意私廚菜當暗號！點「特製香草燉飯」端大麻 埔里餐館老闆落網

恐怖巧合！台中資深警命喪什股海域 熱門「沙鮻」釣點1個月內奪3命

老饕最愛「正頭烏」到港！彰漁民捕獲4000尾 200萬年終獎金喜入袋

製毒集團擁槍隱身民宅 彰檢警攻堅搜「彩虹菸」逮7嫌 阻斷產業鏈

