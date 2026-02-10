彰化福興「飛行探索樂園」動土 打造全齡共融空間

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」，今（10）日在福興鄉大興國小旁舉行自然遊戲場動土典禮，投入2800萬元打造「飛行探索樂園」；動土現場在鑼鼓與掌聲中揭開序幕，地方民代、里長與居民到場見證，不少家長聽到年底可完工，都直呼「小孩終於有新地方玩了」。

縣長王惠美表示，工程期240日曆天，若天候順利，預計年底就能啟用。這次沒有延續福興乳牛意象，而是改走飛行主題，原因就在附近有歷史建築「原彰化飛行場防空塔」，希望透過遊戲場把地方歷史說給下一代聽，讓孩子在玩樂中也能認識家鄉。

園區規劃相當豐富，最吸睛的是雙層「砲台遊戲塔」，結合滑道與高低平台，小朋友可以攀爬、眺望、穿越通道再溜下滑梯，增加冒險與探索感；一旁還設計飛行滑場，讓孩子模擬起飛降落。

另外還有大型飛機造型遊具，包括飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及「童萌小隊遙遙樂」等設施，並設置飛行哨所解說亭與林間體健區，大人可運動、小孩能放電，打造全齡共融空間。

王惠美指出，基地面積超過4000平方公尺，屬縣有土地，對面也將新建外埔社區活動中心，未來可串聯成社區活動核心。此外規劃時保留原有喬木，讓獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態持續棲息，兼顧遊憩與環境教育，也能配合學校戶外教學。

縣議員涂淑媚說，福興除了乳牛聞名，過去也是飛行場防空塔所在地，將歷史文化融入遊戲設施很有特色，大人散步、小孩遊戲，也能增進親子互動。福興鄉長蔣煙燈表示，這塊地過去雜草叢生又蚊蟲多，居民較少靠近，如今整治成公園，將成為東福興新亮點，也讓社區多一個聚會與運動的空間，鄉親都很期待完工。

彰化縣政府推動特色公園，於福興鄉大興國小旁打造「飛行探索樂園」，預計年底就能讓孩子來放電。（彰化縣政府提供）

