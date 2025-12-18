彰化福興12／27辦「送肉粽」神明指示縮短距離 最新路線曝光

彰化福興鄉麥厝村27日晚間將舉行「送肉粽」科儀，原規劃跨4村、長達5公里的送煞路線，經請示神明後縮短為約1公里。（示意圖／Pixabay）





彰化縣福興鄉麥厝村將於12月27日晚間舉行傳統民俗「送肉粽」科儀，原本規劃的送煞路線跨越4個村莊、長達5公里，引發居民不安；經請示神明後，地方決定縮小規模，將路線調整為約1公里，以降低影響。

麥厝村長梁國忠說明，科儀預計於當晚9時左右進行，原路線涉及福興與芳苑多個村落，距離較長、影響範圍廣，考量居民感受後向神明請示，獲指示改以簡化、縮線方式處理。依目前初步規劃，新路線將自麥厝村喪家出發，經廈粘橋後左轉，沿埔鹽溪銜接東螺溪，最終至出海口完成化煞，全程約1公里。

梁國忠也指出，儀式全程將採步行方式進行，相關細節與確切時間仍需再向神明確認，最快於12月22日對外公布最終方案。他並呼籲村民，儀式當晚若無必要，盡量避免外出或行經相關路段，以確保安全。

「送肉粽」是彰化沿海地區流傳已久、極具地方特色的民俗科儀，主要為吊頸身亡者進行去煞。儀式通常由法師主持，將上吊所使用的梁木或繩索等物品取下，依照既定路線送往海邊，透過火化與放流，象徵將煞氣送離人間、回歸自然。由於傳統上對路線與程序相當講究，此次麥厝村在請示神明後主動縮減規模與範圍，也被視為在尊重民俗信仰之餘，兼顧居民感受、安定人心的調整作法。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

