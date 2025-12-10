彰化禽流感警戒升高 縣府加強養禽場消毒與健康監控

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冬季為禽流感好發季節，彰化縣今年已發生8場禽流感案例，較去年同期增加。縣府12月針對全縣養禽場發放消毒藥品與衛生管理紀錄簿，加強高風險區防疫，並呼籲業者每日觀察禽隻健康，避免疫情擴散。

時值冬季禽流感好發季節，為降低疫情風險，彰化縣府動物防疫所防疫消毒車加強養畜禽場密集區加強消毒。（彰化縣府提供）

彰化縣是全國重要養禽大縣，家禽產業包括白肉雞、土雞及蛋雞等，不僅提供本地民生食材，也出口至其他縣市，對地方經濟有重大影響。縣府動物防疫所長董孟治表示，今年截至12月，彰化已出現8場禽流感案例，疫情呈現零星分布，但部分鄉鎮養禽戶密集，仍屬高風險區。

為降低疫情發生機率，縣府於12月3日及4日針對大城、芳苑、竹塘及二林等密集養禽區的所有業者，發放消毒藥品及畜牧場衛生管理工作紀錄簿，並提供現場輔導，指導業者如何落實場內生物安全措施。其餘鄉鎮由各公所協助發放，並要求養禽戶配合「每周三全國自主消毒日」，同步對禽場及周邊公共區域進行消毒，降低環境病毒量。

近期美國華盛頓州公布全球首例人類感染H5N5禽流感案例，中央疫情指揮中心已提高警戒，彰化縣府也動用防疫消毒車，前往養禽密集區加強公共區域消毒。縣長王惠美呼籲養禽戶，除了配合消毒外，也應每日自主觀察禽隻健康情形，確保產業安全。

董孟治指出，養禽戶若出現以下情況，應立即通報動防所或鄉鎮市公所：死亡率異常：平飼飼養者連續兩天每日死亡率?0.4%，籠飼及白肉雞場每日死亡率?0.2%。生產與食量下降：家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降超過5%。疑似感染症狀：家禽顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨充血、扭頸或不明原因大量死亡。

董孟治強調，及早通報可迅速隔離可疑禽隻，防止疫情擴散，若未依規通報，依《動物傳染病防治條例》可處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。