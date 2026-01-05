彰化秀傳復健科全新亮相 打造安全復健與健康生活新據點
▲秀傳醫院復健科搬遷舉辦隆重開幕式全新亮相，醫院與社區共同守護健康、攜手前行。（記者方一成攝）
彰化秀傳醫院復健科搬遷至癌醫中心八樓，今（五）日上午舉辦隆重開幕式全新亮相！馬旭院長、胡名賢副院長和郭怡娟副院長邀請黃秀芳立委、延平社區理事長及鄰近里長們一同參與，象徵在新的一年，醫院與社區共同守護健康、攜手前行。
馬旭院長表示，為了提供民眾更優質、更貼心的醫療照護，嶄新的復健科以寬敞明亮的空間與完善的治療環境迎接病友。全新的設計不僅改善候診與治療動線，也引進更先進的復健設備與人性化服務，希望讓每位來就醫的民眾，都能享有安全、舒適且有尊嚴的復健醫療體驗。
活動當天，復健科鄭美麗主任與連祐政副主任帶領來賓參觀，介紹治療室配置、復健流程與各項特色服務，讓民眾更了解復健醫療如何協助改善疼痛、恢復功能與提升生活品質。許多參與民眾都說，新空間不僅環境明亮舒適，更讓人感受到醫療團隊友善、專業與貼心的服務態度。
為了讓復健更加貼近生活，現場安排「居家防傷復健操」示範教學，將年終大掃除的常見動作轉化為安全的鍛鍊技巧。治療師指出，許多人在大掃除後出現腰痠背痛，其實多半與長時間彎腰、抬頭或搬重物姿勢不當有關。因此，學會正確打掃與保護身體同樣重要。
鄭美麗主任表示，掃地、拖地時最好使用長柄工具並採弓箭步，避免駝背或聳肩。現場示範「拖把運動」，坐姿保持手臂伸直、背部打直，輪流轉身碰觸地面，藉此訓練核心與背部肌群。針對物理傷害預防，治療師也特別提醒，使用梯子要先確認穩固，地面若有積水應立即擦乾；搬重物時應靠近身體、以膝蓋彎曲代替彎腰，用腿部力量站起，避免腰部拉傷。同時建議避免長時間抬頭、抬手或跪姿，分段整理、適時休息，並善用伸縮拖把、小推車等省力工具。若需清理高處，應站上穩固的小凳或梯子，減少頸背壓力。
此外，復健科醫療團隊也提醒，平時多做核心運動可有效預防下背痛；在開始大掃除前先暖身，過程中適度休息，能大幅降低疲勞與受傷風險。在個人防護方面，鼓勵民眾戴上手套、口罩與護目鏡，避免清潔劑刺激皮膚與灰塵吸入，並保護眼睛免於異物或化學藥劑噴濺。
活動現場貼心準備象徵團圓與溫暖的熱湯圓與茶飲，讓參與的民眾在學習健康知識之餘，也能感受復健科滿滿的關懷。大家一邊交流、一邊練習居家安全技巧，場面熱鬧又充滿活力。
