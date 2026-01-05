彰化秀傳醫院復健科全新啟用，進駐癌醫中心打造安全舒適復健環境。圖／秀傳醫院提供





彰化秀傳醫院復健科正式搬遷至癌醫中心八樓，今（5）日舉辦開幕啟用儀式，以嶄新空間與設備服務民眾。院長馬旭、副院長胡名賢與郭怡娟，邀請立法委員黃秀芳、延平社區理事長及多位里長到場共襄盛舉，象徵醫院與社區攜手合作，在新的一年共同守護健康。

馬旭院長表示，為提供民眾更優質的復健醫療服務，醫院全面升級復健科環境，新場域採寬敞明亮設計，優化候診與治療動線，並引進先進復健設備與人性化服務，讓病友在安全、舒適且有尊嚴的環境中接受治療，提升整體醫療品質與復原成效。

開幕式，由復健科主任鄭美麗與副主任連祐政帶領來賓參觀新空間，介紹治療室配置、復健流程及特色服務，讓民眾了解復健醫療在改善疼痛、恢復功能及提升生活品質上的重要性。多位民眾表示，新空間不僅明亮舒適，醫療團隊也相當親切專業，令人安心。

為推廣「復健融入生活」的健康觀念，現場特別安排「居家防傷復健操」示範，將年終大掃除常見動作轉化為安全的運動方式。治療師指出，掃除後常見的腰痠背痛，多因姿勢不良或長時間重複動作所致，學會正確用力與防護十分重要。

鄭美麗主任提醒，掃地、拖地宜使用長柄工具並保持背部挺直；搬重物時應靠近身體、彎曲膝蓋、以腿部力量站起，避免腰部受傷；使用梯子前須確認穩固，並避免長時間抬頭、抬手或跪姿，分段進行、適時休息可降低受傷風險。

此外，復健團隊也建議，平時養成核心肌群訓練習慣，並於勞動前暖身、過程中適度休息，能有效預防運動傷害。活動現場貼心準備熱湯圓與茶飲，讓民眾在學習健康知識之餘，也感受到醫療團隊的溫暖關懷。彰化秀傳醫院表示，未來將持續結合專業復健醫療與社區健康教育，陪伴民眾邁向更健康的生活。

