彰化秀傳醫院新春慶祝 溫馨又熱鬧

為迎接二○二六丙午馬年到來，彰化秀傳醫院於昨（三）日上午在一樓大廳舉辦「金馬迎春 名家揮毫」新春慶祝活動。由馬旭院長領軍，攜手院內醫護團隊及三位知名書法家現場揮毫，送出六○○份象徵吉祥如意的春聯，吸引大批民眾排隊參與，讓平日忙碌的醫療場域洋溢著濃厚的年節喜氣與人文溫情。

活動邀請到王柏勳、林瑛瑛、方一成等三位書法名家同台獻藝。名家們落筆蒼勁有力，將對新年的期許融入筆墨之中；馬旭院長亦親自提筆，寫下對病友及社區民眾的健康祝福。活動現場準備的六○○份限量春聯在短時間內即被索取一空，不少民眾表示，能拿到院長與名家親手書寫的墨寶，感覺來年一定能「馬到成功」、「平安順遂」。

廣告 廣告

彰化秀傳醫院院長馬旭表示，今年適逢馬年，馬代表了活力與勇往直前的精神。醫院除了提供專業的醫療技術，也希望透過揮毫活動，將傳統春聯的祝福轉化為守護健康的力量。馬院長強調：新的一年，秀傳團隊將持續秉持『龍馬精神』為大眾服務，祝願每一位鄉親都能馬到成功、歲歲平安，擁有充滿活力與健康的一年。

活動現場除了書法創作，醫護人員也與民眾親切互動，社區健康中心黃文進副院長、藥學部謝艷玉主任和檢驗醫學部楊玉英主任都下場書寫春聯贈送民眾；還有一位乳房外科蔡宇杰醫師，一出場就博得現場民眾滿堂彩，長輩們都稱讚蔡醫師人長得帥，書法又寫得好，讓平時嚴肅的醫院變得熱鬧又溫馨，真正落實「醫病一家親」的理念，不僅治癒病痛，更溫暖人心。