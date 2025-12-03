彰化秀傳醫院舉辦「聽希望在唱歌」演唱會 音樂溫暖癌友心

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全台約92萬個家庭面對癌症挑戰，彰化秀傳醫院昨（2）日晚間首度與癌症希望基金會合辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，彭佳慧、許富凱、羅文裕三位金曲歌王歌后齊聚，用歌聲為癌友、家屬及醫護注入希望與勇氣。

「聽希望在唱歌」自1998年起，已在全國各大醫院舉辦111場次，27年來以音樂療癒無數癌友與家屬。彰化秀傳醫院馬旭院長在致詞時表示，感謝三位熱心公益的歌手特別抽空參與演出，希望透過音樂，讓病患及陪伴家人暫時放下治療辛苦，盡情享受歡樂時光。

癌症醫院張正雄院長也指出，面對癌症是一段痛苦的歷程，需要醫療團隊與病友共同奮鬥；他呼籲民眾多參與國健局推廣的癌症篩檢，早期發現、早期治療，可有效降低死亡率。

癌症希望基金會蘇連瓔執行長表示，基金會多年來透過醫療與心理支持，並結合音樂力量，鼓勵病友重拾笑容與勇氣，正是「聽希望在唱歌」演唱會持續二十餘年的初心。

演唱會由金曲歌后彭佳慧揭開序幕，帶來「舊夢」、「大齡女子」、「愛了」等經典歌曲，並與張正雄院長合唱「愛你一萬年」，動人歌聲讓現場360多位癌友、家屬及醫護沉浸其中。首次來到彰化秀傳的彭佳慧感動表示，已連續23年參與「聽希望在唱歌」，希望透過演出留下難忘回憶，也向辛勤的醫護人員表達感謝。

接著，許富凱以「甲你攬牢牢」拉近與觀眾距離，現場更隨著「追追追」的旋律High到最高點，歌聲與歡笑交織，陪伴癌友與家屬一起度過艱辛治療旅程。

壓軸演出的羅文裕，以國、客、台三語創作歌唱「不再讓你孤單」，並將歌曲獻給辛苦的醫護人員；最後演唱創作曲「貴人」，描述生命歷程中的起伏與治療中的陪伴，為這場歲末溫馨的音樂饗宴畫下完美句點。