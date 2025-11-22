彰化秀水鄉長之爭 藍綠人選浮現

民進黨葉國雄、國民黨鄭倫杰表態參選彰化縣秀水鄉長，藍綠各有人選，誰會是下屆秀水鄉長引關注。（葉靜美攝）

無黨籍秀水鄉長林英嘉在民國107年以政壇新人挑戰民進黨時任鄉長梁禎祥及國民黨鄉代會主席陳文欣，在兩強夾殺下突圍當選，此屆順利連任，如今任期將屆，目前地方上已有民進黨葉國雄、國民黨鄭倫杰表態參選，據了解，林英嘉將轉戰縣議員。

葉國雄曾任1屆鄉代表、2屆第二選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）縣議員，但在此屆爭取議員連任失利，無法完成3連霸，如今傳出有意轉換跑道，參選下屆秀水鄉長，對此葉國雄表示，他當過鄉代、議員，希望將從政10多年的經驗，用於未來秀水鄉的建設參考，除將延續鄉長林英嘉許多好的政策，也會加強對幼兒、老人的照顧，希望政治上更上一層樓，成為自己明年60歲的生日禮物。

廣告 廣告

另一被點名的人選鄭倫杰是3連霸鄉代表，任2屆鄉代會副主席，他表示，自己是土生土長的秀水人，對秀水相當熟悉，想擴大為鄉民服務。對於未來建設，鄭倫杰也已有初步的規畫，他說，秀水鄉缺乏基礎建設，許多道路也面臨瓶頸，這是他未來要努力的方向。

鄭倫杰點出，秀水鄉公所行政大樓單位眾多，顯得相當擁擠，民眾洽公停車都不方便，短期內希望將部分單位分散，長期則朝另尋適宜地點遷建為目標。

和美鎮長林庚壬前為藍營縣議員，此屆鎮長選舉遭逢當時同為縣議員的民進黨尤瑞春競爭，兩人各獲政黨支持，實力相當，當時選戰打得火熱，林庚壬最終勝出，下屆將再挑戰連任，目前尚無競爭對手傳出，據了解，尤瑞春意願不高。