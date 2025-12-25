彰化移民署、警察局攜手企業 守護移工遠離詐騙車手

彰化移民署、警察局攜手臺灣百和工業股份有限公司 守護移工遠離詐騙車手。

為強化移工在臺工作期間的法治觀念，移民署中區事務大隊彰化縣服務站、彰化縣警察局外事科及和美分局於24日走入在地企業，與臺灣百和工業股份有限公司共同舉辦「移工權益與法規宣導活動」。透過公私部門攜手合作及面對面的交流互動，協助移工朋友即時掌握

最新法令資訊，避免因語言隔閡或不熟悉法規而誤觸法網。

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿呼籲移工朋友切勿因詐騙集團利誘而淪為車手或出售金融帳戶。

為兼顧宣導效果及工廠運作，臺灣百和工業股份有限公司特別安排外籍移工分兩梯次參與，宣導團隊針對移工最關心的居留注意事項、逾期居留、詐騙及犯罪預防等議題，由通譯人員進行解說，讓訊息傳達零距離，確保每位移工都能理解相關規定。移民署也提醒移工朋友，切勿聽信非法仲介而「失聯」或從事非法打工，唯有合法的居留身分，才能安心在臺工作與生活。

移民署彰化縣服務站、彰化縣警察局外事科及和美分局與臺灣百和工業股份有限公司共同舉辦移工權益與法規宣導活動。

鑑於近期詐騙手法翻新，彰化縣警察局外事科及和美分局，宣導「詐欺車手」、「假匯款、真詐騙」等常見詐騙手法，提醒移工勿輕信他人或貪圖小利而成為詐騙共犯，不僅影響在臺工作及居留，還涉及刑事責任；也加強交通安全宣導，避免酒駕，以提升自我保護意識。

搭配通譯人員進行居留注意事項及詐騙等議題解說，讓訊息傳達零距離。

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，移工是臺灣產業發展不可或缺的重要夥伴，透過與企業攜手合作，不僅能有效落實法令宣導與犯罪預防，更能傳遞政府的關懷與溫度。未來將持續透過多元化的管道，協助移工朋友在臺灣建立一個安全、友善且穩定的工作環境。同時也呼籲移工朋友對不明網路訊息保持警覺、切勿因詐騙集團利誘而淪為車手或出售金融帳戶、手機門號，以免觸法。

資料來源：移民署