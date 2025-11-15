彰化童軍大露營溪州公園登場 王惠美縣長親臨校閱

▲彰化縣114年社區暨各級學校童軍女童軍聯合大露營於11月14日至16日在溪州公園熱鬧登場，15日上午舉辦童軍大會式，彰化縣長王惠美親臨校閱。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣114年社區暨各級學校童軍女童軍聯合大露營於11月14日至16日在溪州公園熱鬧登場，15日上午舉辦童軍大會式，彰化縣長王惠美親臨校閱，與來自全縣童軍團的學員交流勉勵。本次活動約有278名童軍夥伴及122名工作人員參與，從搭帳、炊事、工程架設到團隊默契挑戰，充分展現童軍特有的活力、自信與合作精神，營地中隨處可見夥伴相互扶持、齊心完成任務的身影，氣氛熱情又充滿友誼。

廣告 廣告

▲彰化縣114年社區暨各級學校童軍女童軍聯合大露營於11月14日至16日在溪州公園熱鬧登場，15日上午舉辦童軍大會式，彰化縣長王惠美親臨校閱。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，童軍教育最可貴之處，不在課本，而在「做中學、學中做」。從搭帳、繫結、炊事到團隊討論與分工合作，每一步都是扎實的歷練。孩子們在過程中學到的，不僅是技能，更是在面對挑戰時如何冷靜思考、互相支持，並勇於承擔責任。這些能力，將成為他們走向未來的重要養分。

▲彰化縣114年社區暨各級學校童軍女童軍聯合大露營於11月14日至16日在溪州公園熱鬧登場，15日上午舉辦童軍大會式，彰化縣長王惠美親臨校閱。（圖／彰化縣政府提供）

本次大露營更將生活技能、環境永續、人際互助與社區參與等元素融入課程，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），讓童軍夥伴在自然環境中，以雙手實作、以眼睛觀察、以心彼此理解。期許每位孩子都能學會分享、學會付出，並在未來成為能照亮他人的力量。

本次營隊亦舉行「童軍工程架設實作競賽」頒獎，童軍夥伴以繩結技術、架構穩定性與整體造型展現訓練成果，每件作品皆展現團隊創意與合作默契。同場並表揚取得國花級、長城級、獅級章及木章等不同階段成就的優秀夥伴，肯定大家在童軍歷程中的努力與投入。王縣長期勉所有獲獎夥伴持續精進所學，並將童軍精神落實於日常生活與社會服務，讓善意與行動持續在家園中擴散。

教育處表示，近年來縣府與童軍會及各校共同推動童軍教育扎根，包括鼓勵成立童軍團、加強領袖與服務員專業培訓，以及將童軍活動結合地方文化、自然環境與公益行動，逐步擴大參與人口與教育能量。在快速變動的時代，重要的不只是知識，而是面對挑戰是否具備勇敢行動、團隊合作與關懷服務的精神，而童軍教育正能培養這些關鍵能力，縣府將持續全力支持。

王惠美縣長最後感謝所有校長、師長、領袖、服務員及志工夥伴用心陪伴與帶領，使孩子們能在安全且充實的環境中學習與成長。期盼每位童軍夥伴都能把這次大露營的回憶化為心中的能量，帶著勇氣、友誼與責任，回到日常生活中持續發光，共同為「美好彰化‧希望城市」累積更多善的循環。