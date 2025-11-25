彰化竹塘國中曉陽館重建工程動土 打造多功能活動據點

彰化縣竹塘國中曉陽館二十五日舉辦重建工程動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府二十五日在竹塘國中舉行「曉陽館拆除重建工程」動土典禮，由縣長王惠美主持。她表示，竹塘國中曉陽館自興建以來已有五十年歷史，當年由旅日華僑詹知能先生慷慨捐資興建，然而因年久失修、漏水嚴重，嚴重影響教學與活動安全。縣府積極推動重建計畫，感謝中央一般性補助八千三百多萬元，縣府配合二千一百多萬元，總經費一億五百多萬元，預計於一一六年底完工。

王惠美表示，未來新的活動中心完工後，將成為校園與社區共享的多功能空間，不僅提供師生進行體育課程、藝文展演與畢業典禮的場地，也在設計上規劃友善開放的大門，在兼顧校園安全的同時，提供給社區民眾共同使用。

王惠美表示，投資教育，就是投資未來，縣府團隊持續推動校舍耐震補強、智慧教室建置、運動設施升級與美感教育，並深化閱讀、雙語及數位學習，就是希望孩子能夠立足彰化，放眼世界。

立委謝衣鳳表示，竹塘國中在黃校長帶領下，多年來榮獲「領航學校」肯定，不只培育出總統獎的得主，在辦學、輔導學生升學或職涯規劃，都有非常亮眼的表現，並接軌國內外大學，展現彰化教育界的努力。

竹塘國中校長黃仲平表示，感謝王縣長的大力支持，曉陽館在縣長、各屆家長會長、家長會成員的努力，終於辦理重建，讓孩子在集會及雨天的時候都可以運動，期望未來興建完工後成為鄉內的優良活動場所。