彰化竹塘國中曉陽館重建工程動土 打造多功能活動據點
【記者林玉芬/彰化報導】彰化竹塘國中25日舉行「曉陽館拆除重建工程」動土典禮，縣府投入總經費逾1億元，預計116年底完工。
縣長王惠美表示，竹塘國中曉陽館已有50年歷史，由旅日華僑詹知能捐資興建，建物年久失修、漏水嚴重，嚴重影響教學與活動安全，縣府積極推動重建計畫，完工後將成為校園與社區共享的多功能空間，提供師生進行體育課程、藝文展演與畢業典禮的場地，也在設計上規劃友善開放大門，在兼顧校園安全的同時，提供給社區民眾共同使用。
王惠美指出，近年來在竹塘國中投入2,600萬元，推動PU跑道整建、老舊廁所改善、空污防制設備更新、鋁門窗汰換及實驗教室優化等工程，逐步打造安全、舒適、有特色的學習環境。此外，竹塘國中也連續榮獲縣府「領航學校」肯定，培育出多位優秀校友，黃詩涵同學在全中運及世界中學運動會都有傑出表現，今年更在全國運動會女子跳遠項目勇奪銀牌。
立委謝衣鳳表示，王縣長縣府團隊對竹塘國中的用心，竹塘國中在黃校長的帶領之下，榮獲「領航學校」的肯定，不只培育出總統獎的得主，在辦學、輔導學生升學或職涯規劃，都有非常亮眼的表現，並接軌國內外大學，展現彰化教育界的努力。對於學校所需的活動中心，也會在中央極力爭取經費，跟教育部共同協助縣府推動地方發展。
教育處表示，積極推動教育政策及政策是縣府團隊長年以來秉持的信念，縣府團隊將持續爭取預算改善各處教育建築與場地，提供給廣大師生及社區民眾更好的活動場所。
