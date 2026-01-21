彰化竹塘瓦斯行大火！瓦斯桶燒到焦黑…「烈焰沖天」驚悚畫面曝
記者吳泊萱／彰化報導
彰化竹塘鄉發生瓦斯行火警，今日（21日）下午1時許，一棟四層樓民宅突然發生火警，火勢十分猛烈，一度延燒至隔壁倉庫，由於民宅1樓是瓦斯行，也讓附近住戶擔心發生氣爆意外，幸好內部囤放的瓦斯桶大多為空瓶，加上消防隊及時到場灌救撲滅火勢，並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待調查釐清。
彰化縣消防局於下午1時30分獲報，文昌路上一棟四樓民宅在整修增建施工期間突然起火，且民宅1樓是瓦斯行，火勢一度延燒至隔壁的鐵皮倉庫，消防隊立即派出23車38人到場灌救，並於下午2時54分撲滅火勢。
消防隊表示，瓦斯行燃燒面積約25平方公尺，隔壁的鐵皮倉庫燃燒面積約20平方公尺，總計燃燒面積為45平方公尺，現場無人受困，幸好內部囤放的瓦斯桶多為空桶，並未造成人員傷亡，詳細起火原因及財損狀況，仍有待火調人員進一步調查釐清。
