彰化竹塘鄉農會找回吃米的人 「朝午暮好點禮盒」11/1重磅登場

彰化竹塘鄉農會，再度開發多種「創意米食」，11月1日重磅登場。（圖：李河錫攝）

彰化竹塘鄉農會，為提高白米經濟價值、拓展消費市場，開發蛋糕二烘餅、香脆條、豆沙餅、煎米茶以及雙醬米麵條等多元創意米食，組合成「朝午暮」好點禮盒，11月1日、本週六將在「慈航宮」，盛大舉辦「臺灣味品香創意米食發表會」重磅登場，歡迎鄉親前來品嚐！（李河錫報導）

擁有「冠軍米」故鄉美名的彰化縣竹塘鄉，在鄉農會以「竹塘魅力米鄉，找回吃米飯的人」為主題努力開發下，每年都有「創意米食」新品發表，今年度在秋收季節，同樣要推出年度最強「米食饗宴」；鄉農會總幹詹光信強調，為了提昇白米經濟價值，提高農民收益，今年度一口氣開發含有飄香米成份的「蛋糕二烘餅、香脆條、豆沙餅、煎米茶以及雙醬米麵條」等多元創意米食，加上「八卦山咖啡」，組合成「朝午暮」好點禮盒，將在11月1日(本週六)，在當地信仰中心慈航宮前廣場，盛大舉辦「竹塘臺灣味品香創意米食發表會」暨農業推廣成果展中正式上市；還規劃「創意料理」免費品嚐，農產好物及特色農產市集，等你來挖寶！並外聘與在地社團輪番上場帶來精彩的表演、嗨翻全場！

提昇白米經濟價值！彰化竹塘鄉農會，再度開發多種「創意米食」，11月1日重磅上市。（圖：李河錫攝）

來參加活動的民眾，現場除了可以品嚐「竹塘米」相關米食外，活動結束後還有竹塘米飯盒及「竹塘臺灣味朝午暮系列好點」綜合禮，提供1200份，送完為止；有得吃、有得買，更可以欣賞精彩表演活動，邀請一家大小前來同樂，體驗竹塘米鄉的熱情，感受充滿生命力的在地藝術文化。