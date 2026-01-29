彰化第二交流道 預計124年完工

彰化縣政府29日舉辦彰化第二交流道可行性評估地方說明會，吸引民眾到場了解，有議員希望縮短時程，縣府工務處長許俊宏（站立者）承諾會加速來處理。（葉靜美攝）

北彰化目前只有彰化交流道，和美等地區民眾要上國道一號被迫繞遠路，也造成台19線經常塞車。地方尋求解方，爭取增設第2交流道，該計畫將以彰美路為聯絡道，總建設經費約24.15億元，預估民國124年底完工，彰化縣政府29日舉辦可行性評估地方說明會，因時程長達9年多，有縣議員希望能縮短時程，縣府表示，會加速處理。

說明會簡報指出，第二交流道可設置在國一194.75K至198.4K間，即彰美路、彰和路間，考量交流道下來的聯絡道需有單向雙車道共4個車道，因此以彰美路為聯絡道，即盡可能緊貼國道，預估受影響私有土地約2公頃、建物約115棟。

廣告 廣告

完工後，預估原利用彰化交流道的車流，將有4成改道第二交流道，可有效改善台19線交通狀況；該計畫預計今年底完成可行性評估作業並提請中央審議核定，接續辦理規畫設計、環境差異影響分析、用地取得及施工等，約在124年底完工。

「人進來、車進來，錢就進來！」和美鎮長林庚壬表示，和美、伸港、線西等鄉鎮約15萬人口，這些民眾被迫只能繞道經彰化交流道行駛國道一號，也造成台19線及周邊道路經常塞車，地方期待開闢第二交流道，除紓解交通，也可帶動地方經濟及房地產的發展。

縣議員蕭文雄及周君綾等人希望能縮短時程，周君綾建議，環差及設計等可併行作業；和美場說明會由縣府工務處長主持，他承諾會加速處理，並當場指示顧問公司說明。顧問公司表示，會爭取後續期程能並行作業以縮短時間，加速工程進行。