彰化第二屆敬老獅歌公益演唱會 音樂傳遞溫暖與關懷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣愛心獅子會今（7）日下午在國立彰化師範大學王金平活動中心舉辦《第二屆敬老獅歌公益募款演唱會》，透過32組公益歌手與舞團的精彩表演，向長者致敬，同時募集善款，支持長照服務及自閉症者家庭。

彰化縣愛心獅子會今日在彰化師範大學舉辦第二屆敬老獅歌公益演唱會，透過歌聲向長者致敬，並募集善款支持長照及自閉症家庭。（伯立歐提供）

彰化縣愛心獅子會持續延續首屆以音樂結合公益的理念，本次演唱會邀請國際獅子會300D 1區歌唱委員會、彰化師範大學傑出校友發展協會，以及彰化市老人會、晉勝有限公司、康博集團等超過50個單位共同協辦與贊助。現場安排多元藝文演出，包括32組公益歌手與專業舞團，讓長者在熟悉溫暖的旋律中感受尊重與關懷。

廣告 廣告

為增添節慶氣氛，活動特別設置摸彩活動與伴手禮發放，讓參與的長輩與嘉賓在音樂與歡笑中迎接新春，現場充滿溫馨與喜悅。

彰化縣愛心獅子會今日在彰化師範大學舉辦第二屆敬老獅歌公益演唱會，透過歌聲向長者致敬，並募集善款支持長照及自閉症家庭。（伯立歐提供）

本活動源自獅友間的互動與創意，同時反映對長者與弱勢族群的長期關懷。第一屆演唱會曾成功募集善款，證明音樂不僅是娛樂，更能拉近人與人的距離，安撫人心。第二屆活動延續「敬老尊賢、關懷弱勢、多元公益」理念，活動盈餘將全數捐助「伯立歐長照財團法人」及「彰化縣自閉症肯納家長協會」，支持高齡長者長照服務及自閉症者及其家庭的陪伴與照護工作。

伯立歐家園自115年1月啟用，提供完善、安全、無障礙的長照環境，陪伴身心障礙者與高齡長者安心生活；彰化縣自閉症肯納家長協會則長期支持自閉症者及其家庭面對生活、教育與社會適應的挑戰，默默守護生命尊嚴與希望。

彰化縣愛心獅子會今日在彰化師範大學舉辦第二屆敬老獅歌公益演唱會，透過歌聲向長者致敬，並募集善款支持長照及自閉症家庭。（伯立歐提供）

國際獅子會300D 1區總監蔡沼玲表示：「演唱會以音樂作為橋梁，向辛勞一生的長者表達敬意，也將關懷化為實際行動，希望透過公益力量讓更多人感受到陪伴與溫暖。」

彰化縣愛心獅子會會長劉方書晴指出，這場演唱會的意義不在舞台多盛大，而在於每一分投入都能成為實際的支持。感謝所有贊助夥伴，讓音樂成為傳遞關懷的力量，善意化為具體行動。『曲終人不散，愛心不落幕』，這是我們的信念，也是第一屆活動啟動『獅歌敬老、伯立歐建家園』計畫的初衷。