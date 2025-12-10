彰化第一、二選區 5鄉鎮長屆滿 搶攻縣議員

下屆彰化縣議員選舉，第一、二選區，有地方首長將投入選戰、也有議員要換跑道，選情變化大。（葉靜美攝）

彰化縣議員下屆選舉，第一選區藍營顧黃水花將交棒其子顧勝敏、芬園鄉長林世明有意投入縣議員戰局；第二選區雖有黃俊源、楊妙月有意轉換跑道，但選區內的3位地方首長，都剛好滿2屆，有意投入議員選戰，讓選情充滿變化。

第一選區範圍包括彰化市、花壇鄉、芬園鄉，此屆共選出包括國民黨籍許原龍、溫芝樺、顧黃水花、葉永清、黃千宴、白玉如等6人；民進黨許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢等5人；民眾黨吳韋達、無黨籍陳銌銌等共13位縣議員。

廣告 廣告

下屆議員選舉，顧黃水花有意交棒其子、兩任花壇鄉長將屆任的顧勝敏，已任兩屆的芬園鄉長林世明有意投入縣議員戰局，而西區市民代表王世烈也被點名可能會投入下屆議員選戰。

國民黨溫芝樺及民進黨許雅琳、楊子賢、莊陞漢雖都被點名可能參選彰化市長，但4人對外皆表示，現階段先做好議員服務。而第一選區在下屆將減1席，讓競爭更加激烈。

第二選區範圍包括鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉，共選出包括國民黨籍凃淑媚、楊竣程、黃俊源等3人；民進黨籍藍駿宇、楊妙月等2人，及無黨籍施佩妤、郭燕陵等2人，共7位縣議員。其中黃俊源有意參選下屆福興鄉長、楊妙月有意參選鹿港鎮長，施佩妤則評估是否選鹿港鎮長；但即使黃俊源、楊妙月及施佩妤都換跑道選鄉鎮市長，第二選區的選戰也並不輕鬆。

國民黨籍鹿港鎮長許志宏、民進黨籍福興鄉長蔣煙燈、無黨籍秀水鄉長林英嘉，都恰好已連任兩屆，3人都有意要參選縣議員，3人挾著8年政績優勢參選，實力不容小覷。

民進黨將在第二選區提名3席，若楊妙月轉戰鹿港鎮長，將只剩下藍駿宇1席，目前傳出曾參選過鹿港鎮長的施喻旋及鹿港鎮景福里長蔡宗源的兒子、民進黨彰化縣黨部青展會會長蔡匡威，可能被綠營提名，而彰化縣長王惠美的侄子、國民黨彰化黨部代表王信筌也可能參選，讓選情相對緊張。