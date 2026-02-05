彰化第一選區 綠營增額提名 力拚6席全上

民進黨在彰化縣議員第一選區提名6席，外界好奇會不會形成黨內互打，彰化市長林世賢（左）認為，6人各有不同經營區塊及支持者，可望揮出全壘打。（葉靜美攝）

2026彰化縣議員第一選區戰雲密布，目前民進黨有6人參選，黃柏瑜將轉戰彰化市長，而彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明則將加入議員選戰，在同黨參選人增加後，外界好奇會不會形成黨內互打，林世賢認為，6人各有不同經營區塊及支持者，綠營在第一選區有信心全壘打、6席全上。

第一選區包括彰化市、花壇鄉、芬園鄉，13席議員中，國民黨有許原龍、溫芝樺、顧黃水花、葉永清、黃千宴、白玉如等6人，原被點名彰化市長人選的溫芝樺， 傾向爭取連任，而花壇鄉長顧勝敏兩任將屆，將接棒其母顧黃水花參選議員，據了解其他人維持不變；另民眾黨吳韋達已獲該黨提名，無黨籍陳銌銌將競選連任。

相對其他黨派，民進黨在第一選區變化就比較大，現有許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢等5席議員中，黃柏瑜將選彰化市長，另有林世賢、林世明加入戰局；彰化縣黨部原規畫在該選區維持現狀提名5席，因各候選人連署要求增加提名席次，臨時執委會最終同意將提名席次增加至6席。

對於外界關切會不會因此有黨內互打情形發生，林世賢分析，他有執政彰化市的政績，林世明深耕芬園鄉，李成濟曾任花壇鄉長，各有彰化市、芬園鄉及花壇鄉民的支持，許雅琳經營婦幼區塊，可獲婦女選票，莊陞漢有立委黃秀芳的支持、楊子賢為縣長參選人立委陳素月子弟兵。

林世賢表示，6人經營區塊不同，各有不同支持者，大家也會進行配票，不會有黨內互打情形，6人都信心滿滿，加上參選人都非常有戰鬥力，相信第一選區可以全壘打、6席全上。