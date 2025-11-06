彰化籲中央補助5案交通建設

昨（六）日立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，交通部長陳世凱與會，彰化縣長王惠美、立法院陳素月委員等人陪同前往鹿港考察「鹿港鎮頂草路四段（彰二十二線0+440~0+750）瓶頸路段改善工程」，總經費七千萬元。另由副縣長周傑代表王縣長前往田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小、社頭湳雅國小、埔心鄉梧鳳國小等四校，考察校園周邊道路改善，總經費五三四五萬元。王縣長籲請陳部長允諾補助五案全數經費，共計一億二三四五萬元，以改善彰化交通瓶頸路段及校園周邊環境，逐步完善全縣交通網，為鄉親打造更安全且便捷的交通環境。

交通部長陳世凱表示，感謝王縣長對地方交通建設的用心，交通部重視行人通行空間，尤其是孩子使用學校周邊人行道的安全。鹿港鎮頂草路四段道路狹窄，加上支道跟幹道之間的「停讓」標誌尚待整理，加上車流量大，三十年來嚴重影響行人安全。為盡速提供地方居民友善安全的行走空間，建請縣府可以先進行車輛管制，避免人車爭道。另外建議縣府就草港國小人行道部分研議先提報「永續提升人行安全計畫」，道路拓寬部分再提報生活圈計畫。交通部將全力支持縣府改善人行環境之提案，中央與地方攜手推動行人的道路安全計畫，以落實生活圈的永續發展。

王縣長表示，感謝交通委員會來到地方會勘，其中四案為縣府向公路局爭取「永續提升人行安全計畫」補助的案件，包括田中鎮明禮國小八百萬元、社頭鄉清水國小三一○○萬元、社湳雅國小七九五萬元、埔心鄉梧鳳國小六五○萬元，這四案學校通行步道總經費五三四五萬元，陳部長已允諾。

王縣長表示，第五案「鹿港鎮頂草路四段瓶頸路段改善工程」，是草港國小通往頂番婆的重要幹道，車輛極多，現況僅四‧五至八公尺寬，且近九十度轉彎，為瓶頸路段。地方期待能盡早拓寬，改善長度約三一○公尺，總經費七千萬元（其中工程費四千萬、徵收土地三千萬元）。陳部長建議分段處理，但地方民眾期盼已久，後續縣府將依審查委員意見修正計畫內容，如果沒有成功爭取到經費，議員也建議使用縣款盡速施作，屆時縣府團隊將會傾聽地方聲音，完善交通安全路網。

工務處表示，「鹿港鎮頂草路四段道路瓶頸處」現況兩側無人行道，視距不良且寬度不足，影響行車安全。為改善學區交通安全與道路瓶頸路段，縣府計畫將全線拓寬為十二公尺標準道路，並於兩側各設置二公尺寬人行道。本案已提報「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」，公路局於今年十月召開審議。建請交通部同意納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年計畫（一一一-一一六）」，並補助經費七千萬元，以改善區域交通。