彰化綠營縣長之爭白熱化 陳素月、黃秀芳、林世賢、邱建富拚民調

彰化縣長選舉提名的「類初選」電話民調今晚登場。（民進黨彰化縣黨部提供／李京昇彰化傳真）

民進黨2026年彰化縣長選舉提名的「類初選」電話民調，確定於今天晚間6時到10時登場，參與提名角逐的4人，分別是立委陳素月、黃秀芳，以及彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。隨著民調正式啟動，4陣營全面動員，紛紛呼籲支持者今晚務必待在家中「顧電話」，不只要表態「唯一支持」，更關鍵的是一定要全程聽完民調電話，才會被列入有效樣本。

依照民進黨選規畫，此次電話民調預計至少完成1200份，結果不對外公布，但將同時向4位參與者說明，民調並非提名的唯一依據，後續仍會綜合各項評估。

陳素月今天一早前往有「水龍頭故鄉」之稱的鹿港鎮頂番婆站路口拜票，隨即展開最後階段的催票行動。她提醒支持者，今晚盡量留在家中，若接到民調電話，記得回答「唯一支持」，並務必把整通民調聽完，不能只說完立場就掛電話，否則將不列入有效民調。下午她也將出席員林社會住宅「靜修好室」動土典禮，盼加速社宅推動，回應青年居住需求。

黃秀芳今天行程滿檔，一早到台化、彰南路口站路口向鄉親拜票，接著前往彰化市向陽長照樂活館新建工程，出席動土典禮。她表示，今天接獲黨中央通知，確認今晚進行縣長黨內電話民調，團隊隨即透過臉書與社群平台發布動員圖卡，請支持者留意來電、在家顧電話。她也提到，近期即使冷氣團來襲、清晨寒冷，仍持續和團隊在彰化市八卦山牌樓等地站路口，向縣民懇託支持。

邱建富表示，他昨天已完成車隊掃街行程，今天則全面啟動電話催票，同時出動機車宣傳。後援組織「富友姊妹會」與志工全面動員，進駐辦公室展開密集電話拜票，並把握最後時間穿梭彰化市區，全力衝刺民調表現。

彰化市長林世賢今天持續以市政行程曝光，上午在彰化市開化寺出席為考生祈福活動，同時在社群平台發布動員訊息。他指出，選對會此次採取「對比式民調」，因此已在全縣各村里發送文宣，並向民眾說明民調應對方式，讓支持者在接到電話時，能順利表達立場並符合有效民調的規定。他也強調，自己清廉、有魄力、具科技力，不為派系、不為利益，只為彰化人民與產業發展打拚。

