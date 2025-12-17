▲彰化綠營縣長類初選民調開封，邱建富對「贏回彰化」仍深具信心。（圖／邱建富提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長類初選民調結果今天在黨中央開封，邱建富透過聲明感謝鄉親一路相挺，表示這是一場「美好的一仗」，團隊在資源最有限、缺乏全國性媒體曝光的情況下，仍憑藉一步一腳印的勤走基層，交出亮眼成績，對支持者深表感謝。

邱建富指出，此次民調四位候選人皆落在誤差範圍內，顯示彼此實力相當，且在對比藍營對手時皆具備勝選條件，這也讓他對「贏回彰化」充滿信心。

對於未來動向，邱建富則低調表示，將暫時沉潛、好好思考下一步，但為彰化打拚的初衷不會改變。他也再次向所有志工與支持者致意，感謝大家一路以來的陪伴與付出。