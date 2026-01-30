彰化綠營議員初選落幕 陳似梅陣營未考慮脫黨參選

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）民進黨彰化縣第七選區議員初選結果出爐，由現任議員李俊諭、前縣議員江熊一楓出線，落敗的陳似梅陣營則說，程序不正義，不過目前未考慮脫黨參選；縣黨部則呼籲攜手贏回彰化。

前民主進步黨彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案，去年遭聲請羈押禁見獲准，委託代理人16日到民進黨彰化縣黨部登記參加初選。民進黨在彰化第7選區（北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉）議員選舉預計提名2席，除江熊一楓與陳似梅，民進黨彰化縣議員李俊諭也登記初選。

陳似梅和丈夫黃盛祿27日前往台灣彰化地方檢察署，按鈴控告江熊一楓代理人涉偽造文書，並向彰化地院聲請假處分暫緩民調，陳似梅也緊急連署申請開臨時執委會，希望暫停初選電話民調，不過因臨時會流會，民調仍在昨晚進行。

民主進步黨彰化縣黨部今天公布初選電話民調結果，由李俊諭及江熊一楓勝出；縣黨部說明，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，呼籲團結攜手贏回彰化。

黃盛祿接受媒體電訪時則說，任何比賽開始前，都有進行資格審查，此次提名作業有如選手資格認定有疑義就開始比賽，程序不正義，雖無法接受民調結果，但祝福民進黨，目前也沒有考慮脫黨參選這個選項。

江熊一楓的丈夫江昭儀接受媒體聯訪時則說，妻子絕對沒有貪污，司法會還給他們清白，也將參選到底。（編輯：張銘坤）1150130