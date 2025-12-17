彰化綠營類初選民調 下午中央黨部揭曉結果

▲邱建富上午接中央組織部來電，表示今天下午4點半將開封民調結果，（圖／邱建富提供，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 下屆彰化縣長選舉，民進黨有4人角逐黨內提名，中央黨部昨晚以藍委謝衣鳳為類比對象，完成電話民調，隨即有網路群組流傳「已有候選人勝出」的說法，角逐者連忙消毒。稍早前彰化市長邱建富表示，已接到中央組織部來電，表示今天下午4點半將開封民調結果。

爭取民進黨彰化縣長提名的4人分別為立委黃秀芳、陳素月與彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。根據民調辦法，15至18日的每天上午10點，由中央黨部抽籤並公布結果，昨天上午4位人選接到通知，將於晚間6點到10點進行民調，必須完成至少1200份有效民調。

今（17）日上午邱建富發出新聞稿，指類初選民調於昨晚9時50分完成，共完成1200通有效樣本，目前僅完成調查階段，尚未進行統計與結果評估，但已有部分社群與通訊群組流傳「某候選人已勝出」的說法。他強調相關訊息並非事實，初選程序必須公開透明，結果應以黨中央正式公布為準，呼籲外界勿以訛傳訛。

稍早邱建富再表示，已經接到中央黨部組織部來電，定於今天下午16:30開封民調結果。目前已知彰化市長林世賢、立委黃秀芳皆會出席。

