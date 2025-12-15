彰化綠能資源充沛 併網量破4GW全台第一 (圖)

生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（15日）在新竹關西測到台灣本島今年最低溫7度，不過要留意巨大溫差，白天起冷氣團減弱，各地高溫可達20度以上，「氣象應用推廣基金會」專欄提醒台北氣象站週日（14日）晚已觸及14.4度，入冬以來首波大陸冷氣團達標，今天晚間至週二（16日）清晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下，下一波東北季風冷空氣南下時間點也曝光。

