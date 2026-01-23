彰化綠議員參選大爆炸 今戲劇性翻轉

▲彰化市長林世賢爭取縣長提名失利，將回鍋參選縣議員。（圖／彰化市公所提供，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 民進黨彰化縣黨部辦理年底公職選舉提名，第一選區（彰化區）本屆5席、提名5席，但現任彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明都要轉換跑道，還有前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟來勢洶洶，一度形成8搶5。綠營原打算進行民調，隨著市議員黃柏瑜轉戰彰化市長、翁慧玟宣布退出，縣黨部今天宣布增額提名，雖然皆大歡喜不必初選，但選區下屆減1席次，未來決賽競爭將更激烈。

彰化縣彰化區民進黨縣議員目前有黃柏瑜、許雅琳、楊子賢、李成濟、莊陞漢等5人，但爭取提名縣長失利的林世賢要回鍋選縣議員、林世明也在立委姊姊林淑芬加持下早早起跑，加上新人翁慧玟，形成參選爆炸。

日前30歲的黃柏瑜宣布轉戰彰化市長，翁慧玟因改名時間太短，依黨規必須以原名進行民調，因此在前天宣布退出，縣黨部昨晚召開臨時執委會，考量第一選區登記的6人實力堅強，不是現任議員就是現任鄉鎮市長，決定提名「+1」。

▲民進黨彰化縣黨部協調初步結果，彰化區增額提名、鹿港區進行初選、北斗區尚待協調。（圖／記者顏幸如製表，2026.01.23）

彰化縣黨部主委楊富鈞感謝翁慧玟和翁金珠的禮讓成全，縣議員第1選區在確定增加提名1席下，不辦理初選。彰化區包括彰化市、花壇鄉、芬園鄉，因人口減少，選區席次從13席減少1席，下屆應選12席。

至於其他登記多於提名人數的選區，經協調後，縣議員第2選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）於27日進行蔣煙燈、藍俊宇、蔡匡威、施喻旋4搶3的初選民調。28日進行福興鄉陳巧芬、黃厚綿的鄉長民調、30日進行花壇許澤鈿、葉繼元的鄉長民調。目前僅剩縣議員第7選區（北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉）李俊諭、陳似梅、江熊一楓的3搶2尚未有協調結果。



