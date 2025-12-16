▲彰化縣中小學教育志工成長活動，310名志工幹部熱情參與。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為感謝長期默默耕耘、守護校園安全的無名英雄，14日在溪湖國中體育館及溪湖糖廠舉辦「114年中小學教育志工成長活動」，來自全縣各鄉鎮市的310位志工幹部齊聚一堂，展現出高昂的士氣與凝聚力。縣長王惠美親臨現場致詞，除了向教育志工致上最高的敬意，也分享縣府近年在「校園安全」、「健康飲食」與「優質教育」三大面向的施政成果，強調縣府團隊會持續投入資源，成為志工夥伴與彰化學子最堅實的後盾。

王惠美表示，目前彰化縣匯聚了8,275位教育志工，這支龐大的愛心隊伍，是彰化教育最珍貴的資產。無論烈日當頭或風雨交加，在校門口總能看見導護志工堅守崗位指揮交通；在圖書館裡，有閱讀志工陪伴孩子優遊書海；在學校各項活動與行政支援中，也能看見志工忙碌的身影，正是因為這些無私的付出，讓彰化教育不僅傳授知識，更充滿許多人性的溫度與關懷。

王惠美指出，為了提升校園周邊安全，縣府積極向中央爭取經費，近年投入高達5.3億元改善學校周邊的「通學步道」，讓孩子上學的路更平整、寬敞，也讓導護志工執勤更安全。此外，縣府全面推動智慧校園安全網，升級校園電子圍籬與監視系統，並結合科技推出的「彰化校園e指通」APP。這項創新的數位服務，讓家長能透過手機隨時掌握孩子平安到校的訊息，透過科技與人力的雙重防護，編織出緊密的校園安全網。

在照顧學童健康與減輕家庭負擔方面，王縣長重申縣府的堅定立場。儘管近年面臨物價與食材成本上漲的壓力，仍堅持推動「免費營養午餐」政策，不僅全額吸收漲價差額，更進一步推動「每週一日有機蔬菜」、「生生有鮮乳」，確保孩子吃得健康、營養均衡。即使寒暑假期間，縣府關懷也不打烊，持續提供「幸福餐券」，確保弱勢學童在假期中也能用餐無虞。

在志工協助與縣府政策推動下，彰化縣的教育軟實力表現亮眼。王縣長感謝閱讀志工長期在校園深耕，陪伴孩子閱讀，讓彰化縣今年在素有「教育界奧斯卡」之稱的「教育部閱讀磐石獎」中勇奪10項大獎，獲獎率高居全國第一。除了閱讀教育，縣府也結合在地農業特色，推動「食育美學堂」與「食農教育」，讓孩子從產地到餐桌，重新認識家鄉。在國際視野方面，透過「國際遊學」與雙語教育的推廣，帶領彰化學子走出教室，與世界接軌。這些豐碩的教育成果，每一項都有賴於志工平日的協助與支持。

王惠美縣長引用俗諺：「一個人走得快，一群人走得遠。」形容教育是一場需要耐力與接力的馬拉松，並誠摯邀請在場志工成為彰化教育的最佳代言人，將擔任志工的快樂與感動分享出去。誠摯呼籲更多家長、社區鄰里或是退休長輩加入志工行列，只要付出一點時間，就能點亮許多孩子的未來。期盼在眾人努力下，讓這股善的力量在彰化持續壯大，成為前進美好未來的動力。