彰化縣中小學聯合運動會逾3,200位選手同場競技

彰化縣中小學聯合運動會在彰化體育場一同競技

彰化縣115年中小學聯合運動會27日到30日，一連4天在彰化縣立體育場盛大舉行，縣長王惠美主持開幕式時表示，中小學聯運不僅是展現體能的競技場，更是磨練毅力、紀律與自我突破的最佳機會；他期許每位選手以平常心迎接挑戰，發揮「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，在賽場上全力以赴，突破自我、再創佳績，為自己也為學校爭取最高榮耀。本次比賽將選拔出優秀選手代表彰化縣出賽 4月在嘉義舉行的全中運以及5月在花蓮舉辦的全國小學田徑錦標賽。

教育處邀請鄉親朋友前往體育場，以行動為這群揮灑汗水的彰化健兒加油打氣；縣府也將持續投入資源在體育領域，提升縣民運動風氣，打造讓民眾及選手皆能樂活運動的日常環境。