彰化縣中小學聯合運動會開幕 逾3,200位選手競技

彰化縣中小學聯合運動會二十七日起一連四天開賽。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

彰化縣一一五年中小學聯合運動會二十七日至三十日在縣立體育場盛大舉行，縣長王惠美主持開幕典禮並表示，中小學聯運不僅是展現體能的競技場，更是磨練毅力、紀律與自我突破的最佳機會。期許每位選手以平常心迎接挑戰，發揮「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，在賽場上全力以赴，突破自我、再創佳績，為自己也為學校爭取最高榮耀。

王惠美表示，為了四月即將登場的嘉義全中運，以及五月在花蓮舉辦的全國小學田徑錦標賽，本次比賽將選拔出優秀選手代表彰化縣出賽。彰化縣在去年全中運，勇奪十八金、十八銀、三十三銅，總共六十九面獎牌，為激勵參賽選手，也發放超過八百萬元獎金，具體用於推動「奪金精進計畫」、優秀運動員暨績優教練獎助金，並執行留縣培訓計畫。從「拔尖、獎勵、留才」等方面三箭齊發，深耕彰化體育沃土，縣府將持續提供實際支持，讓選手無後顧之憂。

教育處表示，本屆賽事精彩可期，涵蓋田徑與混合運動等多項競技，邀請鄉親朋友撥冗前往體育場，以行動為這群揮灑汗水的彰化健兒加油打氣。縣府也將持續投入資源在體育領域，提升縣民運動風氣，打造讓民眾及選手皆能樂活運動的日常環境。