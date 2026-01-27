彰化縣中小學聯合運動會 競技選拔全中運戰將

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣115年中小學聯合運動會於今（27）日起至30日，一連4天在彰化縣立體育場盛大舉行，縣長王惠美主持開幕典禮時表示，此次賽事不僅是年度體育盛會，更肩負選拔任務，將遴選優秀選手代表彰化縣，參加4月在嘉義舉行的全國中等學校運動會，以及5月於花蓮登場的全國小學田徑錦標賽。

王惠美指出，這屆賽事規模盛大，全縣共有220所學校、3,234名隊職員熱情參與。中小學聯合運動會不只是體能競技的舞台，更是培養毅力、紀律與自我突破的重要歷程，期勉所有選手以平常心迎接挑戰，秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，在賽場上全力以赴、突破自我，為自己與學校爭取榮耀。

王惠美也分享彰化縣體育發展成果，表示縣內選手在去年的全中運中表現亮眼，勇奪18金、18銀、33銅，共計69面獎牌。為激勵選手持續精進，縣府發放超過800萬元獎金，實際投入「奪金精進計畫」、優秀運動員暨績優教練獎助金，以及「留縣培訓計畫」，從拔尖、獎勵到留才三管齊下，持續深耕彰化體育實力。

在運動環境建設方面，王惠美指出，縣府正逐步於8大生活圈打造國民運動中心，其中「和美全民運動館」預計今年3月完工，「鹿港全民運動館」也將於年底完成，溪湖、二林、田中、北斗等地場館則持續規劃推動中。她也特別感謝議長謝典霖及全體議員對體育預算的支持，協助縣府完善體育三級培訓制度，培育更多優秀運動選手。

彰化縣中小學聯合運動會今日起至30日登場，賽事將選拔代表彰化出征全中運及全國小學田徑賽的優秀選手。（記者張溎壕攝）