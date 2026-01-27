彰化縣中小學聯合運動會 逾3200位選手同場競技

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣中小學聯合運動會1月27日至30日在彰化縣體育場舉行，27日舉行開幕典禮。



縣長王惠美表示，4天賽事吸引全縣220所學校3234位隊職員熱情參與，展現體能競技，磨練毅力、紀律與自我突破，期許每位選手以平常心迎接挑戰，發揮「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，在賽場上全力以赴，突破自我、再創佳績，為自己也為學校爭取最高榮耀。

王惠美表示，此次比賽將選拔出優秀選手，代表彰化縣出賽4月登場的嘉義全中運以及5月在花蓮舉辦的全國小學田徑錦標賽。彰化縣去年全中運，勇奪18金18銀33銅共69面獎牌，發放超過800萬元獎金，具體用於推動「奪金精進計畫」、優秀運動員暨績優教練獎助金，並執行「留縣培訓計畫」。從「拔尖、獎勵、留才」等方面三箭齊發，深耕彰化體育沃土，縣府將持續提供實際支持，讓選手無後顧之憂。

教育處表示，賽事涵蓋田徑與混合運動等多項競技，邀請鄉親朋友來體育場，以行動為彰化健兒加油打氣。縣府也將持續投入資源在體育領域，提升縣民運動風氣，打造讓民眾及選手皆能樂活運動的日常環境。