彰化縣二林鎮啟用MOOVO公共自行車，打造智慧交通新時代。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

為提升公共運輸服務並推動低碳交通，彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統，十五日在二林工商舉行啟用記者會，縣長王惠美表示，二林鎮是彰化縣第十一個啟用公共自行車的鄉鎮，共設置九個站點，貼近居民通勤、通學及休閒需求，為地方增加便利的交通選擇，也象徵二林向智慧、綠色、宜居城鎮更邁進一步。

王惠美表示，本次二林一口氣導入九個MOOVO站點，貼近居民日常生活。設點在二林高中、二林工商、中正國小，希望讓孩子上下學更安全，也減輕家長的接送負擔；文化教育園區、長青公園、洪醒夫公園這些站點，則串起二林的生活與休閒動線，讓鄉親慢騎悠遊，重新認識家鄉。另外，二林轉運站即將落成，縣府特別將 MOOVO 站點，與轉運站銜接，完善最後一哩路的轉乘服務。

廣告 廣告

王惠美指出，為配合「彰南電動快捷公車路廊」，縣府更將MOOVO站點延伸至埔心，包括埔心圖書館、衛福部彰化醫院與埔心全聯，串聯員林、埔心、溪湖、二林四大生活圈，實現公共自行車與大眾運輸的無縫接軌。目前全縣已建置一七四個站點、二七00輛自行車，縣府將持續擴點優化。也鼓勵大家多利用TPASS通勤月票，不論是一般自行車或電動輔助自行車，前三十分鐘都免費，省錢又環保。縣府也配合公車幹線整體規劃，期盼達到「一車到站、全線通行」。

交通處表示，數據顯示，彰化縣公共自行車使用人次持續成長，自一一0年八月起至一一四年十二月底累計約五九一萬租借人次，一一四年一五一萬租借人次較一一三年一四五萬租借人次，成長約百分之四。