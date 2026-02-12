彰化縣二水鄉啟用MOOVO公共自行車，邁向便捷交通新時代。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

為提升公共運輸服務並推動低碳交通，彰化縣政府十二日在二水鄉農倉前廣場舉辦「二水鄉MOOVO公共自行車」記者會，縣長王惠美表示，縣府積極打造無縫、多元的公共運輸環境，持續擴建公共自行車租賃系統。二水鄉是彰化第十二個啟用MOOVO公共自行車的鄉鎮，也是完成台鐵沿線鄉鎮站點的最後一塊拼圖。

王惠美說，全縣站點已達一八二站、共二七00輛自行車投入服務。未來縣府會持續擴建站點，提供居民及通勤族更便捷的交通服務。

王惠美表示，二水好山好水好好玩，藉由推動MOOVO公共自行車，以及Tpass前三十分鐘的費用補貼，讓鄉親能享受更有效率的交通服務。二水鄉站點規劃採觀光休閒、通勤通學並重，設立六個站點，包括二水火車站、二水滑步車練習場、源泉火車站、源泉派出所、二水鄉立圖書館，以及八堡圳農情館，並串聯自行車道，有效連結各站點與景點。此外，縣府也同步於田尾增設怡心園、十甲重劃區停車場、第五停車場等三個站點，讓服務據點更綿密、使用體驗更便利。

二水鄉長蘇界欽表示，二水鄉有優美的田園風光，以及鐵道及水圳文化，遊客逐年增加，唯獨缺少適宜的交通載具促進遊客觀光體驗。如今啟用MOOVO公共自行車，將能串聯在地觀光產業，每年三至四月還有鐵道花旗木，歡迎全國好朋友蒞臨二水騎車賞花。