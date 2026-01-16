彰化縣介壽公設民營托嬰中心暨彰化育兒親子館啟用 （圖源：彰化縣政府提供）

彰化縣介壽公設民營托嬰中心、彰化育兒親子館16日在彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓啟用，將提供在地鄉親更平價、便利的友善育兒環境，減輕本縣家長養兒育女的各種負擔。

彰化縣長王惠美表示，2樓托嬰中心可收托60位未滿2歲的嬰幼兒，每月托育費僅需7,000元，有效減輕家長負擔；6樓則是專為6歲以下孩童設計的親子館，現場不僅有專業保育員指導，也是提供家長交流育兒的空間，歡迎親子同樂，體驗優質的托育服務。

王縣長指出，縣府今年推動「友善育兒行動3.0」新制，從懷孕到育兒提供全方位支持。縣府將持續打造友善環境，陪伴大家安心迎接新生命，讓彰化年輕人都能樂婚、敢生、開心育兒。