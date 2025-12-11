▲年關將至，許多民眾開始清除家裡大型家具並向當地清潔隊申請協助清運，為讓收費方式更貼近民眾，彰化縣代清除處理廢棄物收費彈性調整，提供民眾多元選擇。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年關將至，許多民眾開始清除家裡大型家具並向當地清潔隊申請協助清運，以維持居住及生活環境的整潔。彰化縣環保局表示，今年與往年不同之處在於過去「以車計價」之外，新增「以件計價」及「隨袋計價」方式，大多數的鄉親可視自身需求選擇適合的清運方案，將能讓清運大型家具更便利，價格也更實惠。但少數個人或企業必須用專車清運的大型家具及事業廢品，因應人力成本上漲,加上物價波動,並在參考各縣市收費標準，專案申請的清運費用會有所調漲。

環保局指出，彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法自106年訂定以來，一直以「專車收運」方式計費，但實務上已較難符合民眾實際需求。為讓收費方式更貼近民眾，於日前公告修定收費辦法將原有的「以車計價」之外，新增「以件計價」選項。例如單人座沙發為200元、整組沙發（含茶几）為1,400元，相較以往整車計價更划算，也更符合民眾使用習慣。同時，考量到民眾有清理體積較小廢棄物的需求，新增「隨袋計價」方式，例如120公升袋裝廢棄物為145元，費用也較原本以車計價更便宜。

另外，亦有免收費條款，因多數公所在農曆過年前會提供免費清運大型家具的服務，特別在本辦法第7條第3款中明確規範，授權給各鄉鎮市公所可視實際需求公告免收費條件，讓民眾能安心整理居家環境。針對天然災害造成的廢棄物，為避免影響環境衛生，公所亦可依規定公告的指定時段供民眾排出並免收費，減輕家戶經濟負擔。

若民眾願意自行將家具拆解至適當大小，並符合沿線收運作業方式，也可以直接交付沿線清潔隊清除，無需另外付費，讓處理方式更簡便。因應人力成本上升及物價波動，環保局參考各縣市與民間清運費用做出調整，提供各鄉鎮市公所收費準則，期盼能提供給民眾更優質的廢棄物清運服務。

如何以更符合民眾所需的方式協助清運居家大型家具，一直是縣府與各公所秉持的初衷與原則。近來有民眾反應清運費調漲，僅是少數必須申請專車清運的項目 ，絕大多數的鄉親可以選擇各項彈性措施及免收費規定，民眾可視自身需求選擇適合的清運方案，將能讓清運大型家具更便利，也更實惠。