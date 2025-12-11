彰化縣代清除處理廢棄物收費彈性調整 提供民眾多元選擇
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年關將至，許多民眾開始清除家裡大型家具並向當地清潔隊申請協助清運，以維持居住及生活環境的整潔。彰化縣環保局表示，今年與往年不同之處在於過去「以車計價」之外，新增「以件計價」及「隨袋計價」方式，大多數的鄉親可視自身需求選擇適合的清運方案，將能讓清運大型家具更便利，價格也更實惠。但少數個人或企業必須用專車清運的大型家具及事業廢品，因應人力成本上漲,加上物價波動,並在參考各縣市收費標準，專案申請的清運費用會有所調漲。
環保局指出，彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法自106年訂定以來，一直以「專車收運」方式計費，但實務上已較難符合民眾實際需求。為讓收費方式更貼近民眾，於日前公告修定收費辦法將原有的「以車計價」之外，新增「以件計價」選項。例如單人座沙發為200元、整組沙發（含茶几）為1,400元，相較以往整車計價更划算，也更符合民眾使用習慣。同時，考量到民眾有清理體積較小廢棄物的需求，新增「隨袋計價」方式，例如120公升袋裝廢棄物為145元，費用也較原本以車計價更便宜。
另外，亦有免收費條款，因多數公所在農曆過年前會提供免費清運大型家具的服務，特別在本辦法第7條第3款中明確規範，授權給各鄉鎮市公所可視實際需求公告免收費條件，讓民眾能安心整理居家環境。針對天然災害造成的廢棄物，為避免影響環境衛生，公所亦可依規定公告的指定時段供民眾排出並免收費，減輕家戶經濟負擔。
若民眾願意自行將家具拆解至適當大小，並符合沿線收運作業方式，也可以直接交付沿線清潔隊清除，無需另外付費，讓處理方式更簡便。因應人力成本上升及物價波動，環保局參考各縣市與民間清運費用做出調整，提供各鄉鎮市公所收費準則，期盼能提供給民眾更優質的廢棄物清運服務。
如何以更符合民眾所需的方式協助清運居家大型家具，一直是縣府與各公所秉持的初衷與原則。近來有民眾反應清運費調漲，僅是少數必須申請專車清運的項目 ，絕大多數的鄉親可以選擇各項彈性措施及免收費規定，民眾可視自身需求選擇適合的清運方案，將能讓清運大型家具更便利，也更實惠。
其他人也在看
蔡英文逼宮這人？邱毅預言下一步超驚人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前 ・ 151
蔡英文撂重話護綠能！他直呼：在警告這人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 194
50歲男日常3大壞習慣害肺部長結節「差點肺癌」！醫4招改善
一名50歲男性患者因長期慢性咳嗽困擾，看遍多科醫師未解決，最終發現肺部有兩顆毛玻璃狀結節，相當擔心自己是否要罹患肺癌了！醫師表示，與病人了解生活環境後，發現他每天暴露於多種空氣污染源中，而這些平常的習健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
環保蟑螂！插角里長疑「勾結廠商」棄置瀝青｜#鏡新聞
新北市三峽插角里山區，一塊2000坪農地上月底被發現傾倒大量廢瀝青，檢警追查發現竟然是當地里長與營造商勾結，將公共工程的廢棄材料棄置，行為完全就是「環保蟑螂」，而里長與營造下包業者也因為涉嫌重大而遭羈押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園後湖溪環境改善成果亮眼 張善政：打造親水、永續的珍珠海岸新地標
桃園市長張善政10日上午主持市政會議，聽取環境保護局及觀光旅遊局「後湖溪環境改善及經營管理成果」專題報告。張市長表示，環保局改採拋石緩坡工法，以自然工法與海洋共存，打造更加永續、安全的海岸基礎建設。市府除了進行硬體改善外，並進行海岸觀光活化，觀旅局不僅規劃多元觀光活動及建置綠色隧道等遊憩設施，更推動植栽、綠地與休閒空間，讓遊客在四季皆能安心、愉快地親近海岸。市府將持續完善珍珠海岸整體環境，吸引更多旅客走進桃園、看見桃園。副市長王明鉅表示，期盼未來以永安漁港為中心，研議串聯南北之可行方案，並導入全齡友善之無障礙人行步道，及觀景休憩平台，使交通動線與遊憩廊帶更為完整，有助提升整體觀光能量。市府明(115)年將籌辦2026台灣設計展，珍珠海岸亦可作為展覽延伸場域，藉此擴大行銷效益，吸引更多民眾認識桃園濱海之美。文化局長邱正生表示，市府明年辦理地景藝術節，在桃園珍珠海岸範圍辦理，並納入海資處修繕完成後湖溪景點，透過跨局處配合串聯本市各大景點，打造跨區域的藝術廊帶，為旅客帶來更加多元而豐富的旅遊體驗。環保局說明，後湖溪位於永安漁港北岸，全長約1.3公里，早期是農業灌溉水道，因四周防風林環繞、水面台灣好新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
水污染影響18萬戶!台水致歉:掌握元凶蒐證中
財經中心／葉為襄、戴亞倫 台北報導基隆、汐止上個月月底爆發水汙染事件，當時影響戶數約18萬戶！今天（10）台水公司和經濟部開記者會說明來龍去脈，開罰2間涉案公司160萬元，但這兩家不是元凶，環境部說已經掌握大量體的汙染源，台水公司也將在明年2-3月展開受災戶的補償措施，提供水費減免，估計補償金超過2000萬元。基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水。（圖／民視財經網）台水董事長李嘉榮：「台水公司也是一個苦主啦，水公司在這邊，也很誠摯的對我們的用戶，來說聲抱歉，這個水費大概我們會在明年的2月3月，從用戶的水單直接來扣除。」台水董事長李嘉榮親自向民眾道歉，11/27基隆和汐止地區爆發水污染，攔油索上厚厚一層，還有乳白色油汙，居民早上六點就聞到惡臭，當時影響18萬戶，經濟部針對台水在12/11啟動複查，發現台水提供的水都是合格的！但汙染元凶目前還在查。經濟部次長賴建信：「供出去的這個水質，都是經過台水公司水質檢驗合格的。」環境、經濟部強調掌握可疑對象，這家廠商可能非法排放大量體油污事件爆發超過兩週，一共稽查65家工廠，其中8家需要採樣，還意外查出2家非法排放油漆等廢水的公司，立刻罰160萬元，並將針對受影響的家庭減免水費。回顧整起汙染事件，11/27八堵和汐止地區停止供水，12/5清理汙染源完畢，12/6-12/9每天取樣，要是水質穩定沒問題後，12/11就會恢復供水，不過基隆市府有話要說。基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水。（圖／民視財經網）台水董事長李嘉榮表示其實這次我們粗估損失的費用，我剛講我們對用戶的減免，會減免的部分損失大概2000多萬。基隆市長謝國樑說假如他們要來宣佈，可以開始恢復取用，那這個是很正面的消息，那今天的記者會，我並不曉得他們要宣佈什麼，他們也沒有告知我們。基隆市長對台水的處理程序並不滿意，儘管部分廠商已挨罰，但真正污染源頭得等檢調蒐證後，才能釐清後續處置賠償。原文出處：基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水 更多民視新聞報導監測失靈？基隆河「出現油味」遭疑未公告 台水應變措施全說了新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響環境部曝基隆河油汙源頭！ 3行政區累計稽查62家、告發2家民視財經網影音 ・ 23 小時前 ・ 1
嘉義廠房"種花變養雞" 上百村民集結抗議
南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導嘉義東石鄉下揖村一處空地正在搭建三百坪的廠房，原本以為是要種蘭花，後來發現居然變成養雞場。當地居民不滿業者沒有事先溝通，擔心未來將影響生活品質，周邊五個村的村長帶領上百位居民，拉起白布條抗議。上百位鄉親父老居民紛紛拉起白布條，抗議正在建置的養雞場。（圖／民視新聞）上百位鄉親父老居民紛紛拉起白布條，抗議正在建置的養雞場。這裡是嘉義東石鄉下揖村，當地空地上已經架起了鋼骨結構，正在搭建三百坪的廠房。當地居民原本以為是要種蘭花，後來才知道居然是要新建養雞場。抗議民眾說，蓋下去那麼臭，早上中午晚上每天都在臭，錢他們在賺大家在臭，這樣真的不行啦。嘉義東石溪下村長張居雙表示，這個養雞場沒經過村會議，是偷蓋的他說是合法的，不就是硬是要我們接受。不滿設置養雞場卻都沒事先和村民溝通，擔心未來將影響生活品質，甚至對附近近農地生態造成影響。包括下揖、鰲鼓等五個村長都帶領居民到場抗議。養雞場業者友人說，這個廠借了4000萬興建，是自動化現代的雞舍，其實在我們這邊，其實都聞不到雞糞的味。強調是相當環保的先進養雞場，不會造成汙染惡臭，但當地居民似乎不買單，搭建當中就遭到居民反對，想要完工恐怕還得經歷一番波折。原文出處：嘉義廠房"種花變養雞" 上百村民集結抗議 更多民視新聞報導池中魚群遭「牠」吃光！店家喊：釣到賞1個月咖啡工會盼立法院長不處理陳玉珍提案「公費助理除罪化」 韓國瑜親自發聲陳玉珍提「助理費除罪化」拒撤案 黃捷不齒藍委1行為：慣老闆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 6
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 33
MLB／王建民出席冬季會議 當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」
大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 41
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 156
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
早餐吃饅頭、包子胖又傷血糖？營養師曝「先吃這個」差很多 這1時段吃最剛好
有許多是要控制血糖或是體重控制的族群，時常會問營養師：「早餐我可不可以吃饅頭、包子？」營養師林俐岑說，這其實是一個很好的問題，當然可以吃，但怎麼吃就非常重要，可以從「吃的方式」和「搭配的內容」兩方面做調整，並分享幾個小技巧。 1、選擇種類與份量．優先挑全麥、雜糧饅頭：含較多纖維，消化速度慢，血糖上升較緩和。．控制份量：外面市售一顆山東大饅頭一顆白饅頭，醣量約等同 1 碗飯（4份主食），建議半顆為宜，並搭配其他食材。 2、吃的順序．先吃蔬菜、蛋白質，再吃澱粉：先讓纖維與蛋白質打底，能延緩澱粉消化吸收，降低血糖波動。．慢慢咀嚼：細嚼慢嚥可延長消化時間，避免血糖快速升高。 3、食材搭配．搭配蛋白質食物：如水煮蛋（茶葉蛋）、無糖豆漿、豆干、毛豆雞肉，能增加飽足感並延緩血糖上升。．搭配蔬菜或沙拉：膳食纖維能有效延緩血糖上升，避免單吃澱粉食物。．搭配健康油脂：如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，可幫助穩定血糖。 4、避免常見地雷．少喝含糖飲料或甜豆漿：饅頭、包子本身就是澱粉，再加含糖飲料，血糖負擔大，所以記得不選米漿、含糖奶茶等．避免油煎包子類：油炸不但增加熱量，還會造成血糖與血脂的雙重負擔。 5、實用常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話