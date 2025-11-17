彰化縣代表隊全國運動會奪36面獎牌 縣府頒發1,212萬元獎助金

彰化縣代表隊全國運動會奪36面獎牌，縣府頒發1,212萬元獎助金勉勵選手再創高峰。圖／彰化縣政府提供





彰化縣代表隊在114年全國運動會表現亮眼，勇奪5金、14銀、17銅，共計36面獎牌，寫下近5屆以來最佳成績。縣長王惠美16日出席頒獎典禮，親頒1,212萬元獎助金給選手與教練團隊，感謝所有投入競技體育的人員，也勉勵選手持續突破自我，再為彰化爭取最高榮譽。

本屆奪金表現亮眼，其中射擊項目由陳威銚、楊昆弼、蕭鎧祥三人攜手奪下男子不定向飛靶團體金牌，楊昆弼更完成個人賽三連霸。競速溜冰好手施沛妤在1萬公尺計點淘汰賽順利連霸，另在500+D、1000公尺爭先賽奪銀，在3000公尺接力賽再添一銅，一人包辦4面獎牌。武術選手黃軍峰奪下刀棍術全能金牌；拳擊選手洪鈺竣則在男子第七量級封王；首次列入正式項目的霹靂舞則斬獲1銀2銅，展現彰化在街舞領域的深厚實力。男子籃球代表隊更在睽違20多年後重返頒獎台，拿下銀牌，締造縣史最佳紀錄。

王縣長表示，本次頒發的獎助金要感謝縣議會支持，縣府除了肯定選手的努力，也持續推動「競技運動績優選手獎助金計畫」，採「有成績就有獎勵、沒有上限」方式，去年投入近420萬元，並透過基層訓練、運動設施改善與校園體育扎根等措施，全面提升本縣競技與全民運動水平。

多位選手在典禮中分享心得。霹靂舞選手陳怡茹表示，霹靂舞結合多種技巧，難度高，希望未來吸引更多民眾參與。吳宇謙也說，今年全運會首次加入霹靂舞，必須展現個人特色才能脫穎而出。武術選手黃軍峰則分享，雖然賽前狀況不佳，但靠著持續訓練與臨場調整，最終穩定發揮奪金。射擊選手楊昆弼則表示，能再度連霸相當開心，期許持續為彰化爭光。

教育處指出，首次列入正式競賽的霹靂舞項目中，彰化選手即奪下3面獎牌，展現強大潛力；男子籃球銀牌更是1999年全運開辦以來最佳成績。縣府將持續保障選手訓練環境，協助突破成績、培育更多體育人才，讓「美好彰化、希望城市」持續發光發熱。

