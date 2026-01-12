彰化縣伯立歐家園努力14年終於築夢成真溫馨「入厝」

彰化縣「伯立歐家園」，努力募款14年，終於築夢成真溫馨落成啟用。（圖：李河錫攝）

彰化縣喜樂小兒麻痺協會，為了讓身障者「安心養老」，從2011年起籌建「伯立歐家園」，對外公開募款；歷經14年、終於籌湊到1.8億，新建完成第1期主體家園，歡喜舉辦「入厝」感恩禮拜；除感謝全國各界善心人士的幫忙，也期許第2期工程能順利推展，幫眾多身障者打造更完善照顧空間。

由陳忠盛董事長所創辦的「彰化縣喜樂小兒麻痺協會」，成立已超過20年，因考量大部分沒成家的身障者，年輕時可接受職訓、進入庇護工廠工作自力更生；但是，到了年老時可能無力「安心養老」，因此，從2011年起就以「走長遠路」的遠見，推出籌建「伯立歐家園」計畫，從自營庇護工場、和各農會與店家、廠商相結盟，一點一滴累積來自全國各界所捐助善款與政府補助款，歷經14年好不容易籌湊到1.8億，從選址、購地到興建，終於在竹塘鄉新建完成這一棟樓高5層、現代化的「伯立歐家園」；縣長王惠美強調，「人必自助，而後人助之」，感謝陳忠盛董事長深謀遠慮，又有耐心、有毅力，為「伯立歐家園」打拚了14年，讓眾多身心障礙者有個安養終老的好地方。

陳忠盛董事長則由衷感謝縣長王惠美，從立委到當縣長都大力支持「伯立歐家園」，並謝謝社會各界支持，以及創團長楊奕強成立「伯立歐顧問團」積極募款，才能讓「伯立歐家園」第1期工程順利落成，未來將能提供給更多年老孤苦無依的重度身障者、失智與失能長者，可以在伯立歐家園安享晚年；落成啟用典禮以「感恩家成、再創二期」為核心，象徵家園主體雖已落成，但為了幫身障者打造更完善的照顧空間，以及全方位就業與職訓的使命，才正要開始，也拜託社會大眾繼續支持，讓後續的「伯立歐家園」第2期工程也能早日完成。

伯立歐顧問團創團長楊奕強表示，除了感謝王惠美縣長大力支持，以及陳忠盛董事長發下成立「伯立歐家園」的心願，還有所有顧問及善心人士、演藝人員、扶輪社、獅子會、同濟會、慈善會的全力幫忙，才得以讓第1期工程順利竣工落成，再次感謝社會所有愛心人士的協助。「※捐款專線04-8963820#114、133或上網搜尋《伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場》」。（李河錫報導）