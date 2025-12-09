▲彰化縣借鏡紐國場域規劃：整合自然文化景觀打造特色旅遊環境。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化彰化縣在城市景觀美學與公園綠地管理上的專業知能，彰化縣政府赴紐西蘭北島羅托魯瓦（Rotorua）進行城市景觀及觀光設施參訪交流，12月8日實地走訪羅托魯瓦市中心以花園景觀聞名的政府花園（Government Gardens），並搭乘當地知名的登山纜車（Skyline Rotorua Gondola），了解該國如何運用自然環境、毛利文化結合成城市景觀塑造模式，以作為彰化未來景觀規劃，以及休憩場域與公園建設之重要參考。

政府花園(Government Gardens)位於羅托魯瓦湖畔，是當地最重要的景觀示範場域，以其精緻的花園設計、歷史建築與優美環境聞名，每年吸引大量遊客到訪。花園充分運用四季花卉與色彩搭配、易於維護的大面積草坪與花壇統整景觀，並與周邊博物館等觀光設施串聯，兼以友善的遊客動線與無障礙設施設計及公共藝術配置。融合休憩、生態、景觀美學與城市品牌塑造，可作為彰化未來在城市景觀美學、公園設計以及觀光休憩工程上之重要借鏡。羅托魯瓦登山纜車（Skyline Gondola）能從高空俯瞰火山湖地景，也連結山頂餐廳、觀景步道、冒險體驗等多元活動，是當地旅遊的代表性設施，纜車不僅對城市觀光帶來整合效應，也透過與自然環境共存及高空景觀體驗延長遊客停留時間，為彰化縣推動山海旅遊、景觀廊帶與特色遊憩據點提供整合途徑的靈感。

王惠美縣長表示，此次出訪羅托魯瓦觀摩如何整合歷史文化與自然環境，塑造獨特的城市景觀美學，並透過體驗式觀光設施如登山纜車、山頂步道與休憩空間建置，發展在地觀光。彰化縣擁有山、海、平原的多樣地景，具備深厚的文化與產業底蘊，只要導入良好的規劃設計思維，彰化也能展現自身獨特魅力。期盼透過這次參訪，借鏡成功的景觀規劃模式及前瞻式整合思維，帶回彰化付諸實行，共同開拓更加廣闊的可能。