▲寵物登記數超越新生兒！彰化縣僅四座寵物公園～吳韋達議員建議延平公園納入評估設置！（圖／吳韋達議員提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣議員吳韋達今(3)日的彰化縣議會總質詢中提出同一問題，針對寵物公園進行質詢。吳韋達指出，根據農業部最新統計，2023年全國寵物登記數已正式超越新生兒人數，而彰化縣登記家犬數量高達7萬2,492隻，實際飼養數量估計更高，顯示寵物已成為縣民生活的重要一環，也是家庭的一部分，公共空間的規劃應該跟上社會的生活型態。

吳韋達提到，台中已設有超過30座寵物友善公園，這類公園不僅改善城市休閒品質，也反映現代家庭結構與生活習慣的改變。據寵物友善公園設置標準，寵物公園通常會依體型區分活動區域、設置雙門緩衝進出系統與圍欄安全高度，並搭配樹蔭、遮陽棚、公廁與封閉式垃圾桶等基本設施，舉荷蘭為例，當地幾乎每個社區步行3分鐘內就有寵物公園，讓飼主能在安全環境中讓毛孩活動，也促進社區交流。

吳韋達指出，目前彰化縣僅有四座寵物公園，包含近期啟用位於南彰化的花木寵物公園，而彰化市區仍呈現空白。延平公園因其公園腹地寬廣、周邊停車便利，鄰近公寓密集、人口密度高，詢問城觀處是否有機會研議於延平公園設立寵物公園。

彰化縣政府城觀處處長王瑩琦回應，若地方公所有合適土地，縣府樂意協助設計與經費補助。去年雖曾行文各公所徵詢意願，但僅彰化市提出三處地點，分別是景觀公園、東芳公園與崙平公園，但景觀公園與東芳公園屬於交通用地不符合法規，崙平公園則是里長反對因此未能推進。

吳韋達建議縣府應主動盤點與提案，而非僅消極徵詢公所意見，政策推動不能等地方自己提出，而應由城觀處先提出具體構想，讓民眾看到改變的樣貌。其強調，許多地方反對僅是不了解所致，讓民眾看見願景與未來的想像，反對自然會轉為支持。

其最後呼籲，彰化應以寵物公園為起點，讓彰化市也成為寵物友善城市，許多親子公園能讓孩子有安全的地方奔跑放電，毛孩與家庭共融已成為新生活文化的一部分，希望城觀處能繼續努力。