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▲彰化縣僑信國小在全國小學籃球錦標賽場上展現優異球技與團隊默契。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣基層體育再傳捷報！中華民國小學體育總會於3月15日至29日在雙北舉辦「全國小學籃球錦標賽（EBC2026）」，高達332隊參賽。彰化縣僑信國小籃球隊表現亮眼，六年級男生乙B組比賽中，一舉摘下該組冠軍，五年級男生乙B組也勇奪亞軍，創下隊史最佳成績。彰化縣長王惠美讚賞僑信小將在全國賽場上展現優異球技與團隊默契，面對高強度競爭仍能穩定發揮，充分展現平時訓練成果。

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▲彰化縣僑信國小全國小學籃球錦標賽，榮獲六年級冠軍與五年級亞軍。 （圖／彰化縣政府提供）

本次賽事競爭激烈，僑信國小在教練團用心指導下，攻守節奏明快、團隊合作緊密。六年級男童乙B組不負眾望獲得冠軍，五年級男童乙B組亦一路挺進冠軍戰，最終以2分差距惜敗，獲得亞軍。賽事期間，黃榮森校長與彭美淇會長也親自到場加油打氣，為球員注入滿滿能量。

▲全國小學籃球錦標賽，彰化縣僑信國小榮獲六年級冠軍與五年級亞軍。（圖／彰化縣政府提供）

此次取得佳績，凝聚眾多師長與家長的付出。林俊孝教練、陳宏杰助理教練與林宗賢組長、張富傑主任等人長期帶領球隊扎實訓練、貢獻卓著。家長後援會蕭融蔚會長等人則在後方全力支持，為球隊奠定穩固基礎。此外，大會公布優秀球員名單，僑信國小蕭信祐、陳以承、黃柏傑、黃允昊、梁子煬、黃品恩等選手，憑藉優異表現獲選大會優秀球員，展現彰化學子優異競技實力。

僑信國小籃球隊在奪下榮耀後，將帶著寶貴經驗持續備戰，準備代表彰化縣出征「國民小學籃球聯賽」，比賽將於115年5月8日至17日舉行，邀請鄉親一起為彰化縣代表隊加油！

教育處表示，縣府長期推動三級培育制度，自國小扎根、國中銜接至高中深化，持續培養優秀運動人才。未來將持續強化團隊培育與資源整合，提升基層競技水準。期許後續出賽隊伍延續氣勢，再創佳績，持續擦亮彰化體育品牌。