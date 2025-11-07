彰化縣勞工處連辦2場藝漾市集

振興創業經濟！彰化縣勞工處，本週起連辦2場「美好彰化、藝漾市集」。（圖：彰化縣勞工處提供）

彰化縣勞工處，為了提供給「職業訓練」結訓的創業學員、具身心障礙身分的創業者以及各工會自營作業者，擁有多元的商品行銷管道，8日起，一連2週的週休假期，將盛大舉辦2場次戶外型「美好彰化～藝漾市集」活動，希望提供多元的商品行銷通路以及銷售場域，把各類具有特色的產品，呈現在消費大眾面前，拓展更廣大市場。

縣府勞工處就服科長郭美足強調，今年度的「美好彰化～藝漾市集」，分別規劃在11月8日到11月9日，將在溪湖糖廠率先登場，隔週的11月22日和11月23日，則是在「田尾公路花園」的怡心園來辦理，每場次都邀集20個攤位前來擺攤。

活動現場除了搭配有豐富多元的表演活動，更規劃消費滿額送「職人糖畫」與植栽小盆栽DIY體驗，希望能增加創業者與消費民眾互動的機會，並獲得擴大推廣商品宣傳的效果，增加創業競爭力；現場同時也將透過活動的辦理，宣傳「創業資源」相關措施，以激發民眾返鄉、留鄉或前來彰化縣創業及就業，活絡彰化縣整體產業經濟的發展。（李河錫報導）