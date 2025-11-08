彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技活動盛大登場

彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技活動熱鬧登場。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技活動，八日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開，縣長王惠美、議員陳榮妹與各族人好朋友共享文化盛宴。縣長王惠美表示，期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。

王惠美說，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化。此次有超過六百位族人組成十二個隊伍參加競賽，現場有超過二十攤傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣等市集。

王惠美指出，縣府致力為各族營造更好的生活環境，也積極推動原住民福利政策，從醫療健康、居住安全及就業權益，也提供完善的社福照護，期盼共同邁向「美好彰化，希望城市」的願景。

活動首先登場是聯合主祭，由長老們帶領大家，以敬天、敬地、敬祖靈儀式，傳達給年輕一輩族人維繫自身文化、傳承與宣揚的使命感，啟發族人牢記和平、尊重、互助以及分享的祖訓，並祈求祖先護佑豐收。

再來是原住民歌曲表演，由彰化市平和國小合唱團以原住民族歌曲演出。接續的大會舞共有十二隊超過六百人一起起舞，展現原住民優美舞蹈。最後是舞蹈競賽及體能競賽。此外，現場有超過二十攤原住民市集，有傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣，讓大家感受豐富多元的原住民文化。