彰化縣原住民族文化節暨體能競技 11/8熱鬧登場
彰化縣年度盛事「114年彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動」將於11月8日在彰化縣立體育館圓形廣場盛大舉行。縣府今(30)日上午於原住民生活館舉辦宣傳記者會，縣長王惠美、縣議員陳榮妹及各族長老、族人齊聚一堂，以舞樂展現原民文化熱情，邀請全國民眾共襄盛舉。
王惠美縣長表示，彰化縣共有16個原住民族群、約7,233名族人，為弘揚多元文化，活動將以「聯合主祭祈福儀式」、「原音演唱」、「傳統體能競賽」、「原住民市集」及「政令宣導」五大主題登場。祈福儀式由各族長老組成主祭團隊，以「敬天、敬地、敬祖靈」為精神，祈求祖靈庇佑族人平安健康，也傳承珍貴的信仰文化。
王惠美指出，今年共有超過600位族人組成12支隊伍參加競技與舞蹈賽，現場並設有20攤原住民市集，展售道地美食與手工藝品，另有5個單位提供原住民權益與福利諮詢，期盼民眾藉由活動深入了解族群文化。她感謝陳榮妹議員長期協助族人爭取福利，也希望大家把彰化當成第二個故鄉，共同守護與傳承原民文化。
縣議員陳榮妹表示，今年是歷年參賽隊伍最多的一次，感謝縣府推動多項原民福利措施，讓族人願意在彰化落地生根。她也透露，明年將新增一席山地原住民族議員，持續為族人服務。雖然記者會上沒有烤大豬，但搗麻糬體驗仍充滿熱鬧氛圍，展現原民文化的溫度。
民政處補充，今年祈福儀式將由潘福來長老帶領各族長老進行，參賽隊伍包含不打散隊、娜魯灣隊、布農協會隊、彰化排灣隊等12隊，皆自9月起利用假日與夜晚積極練習，期盼在活動當天展現最佳狀態，讓民眾看見彰化原住民族的熱情與文化之美。
