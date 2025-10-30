彰化縣原住民族文化節暨體能競技11/8彰化體育館登場

▲今(30)日上午在原住民生活館舉行宣傳記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣114年原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，今(30)日上午在原住民生活館舉行宣傳記者會，縣長王惠美、議員陳榮妹、各族長老與族人朋友出席與會，活動將於11月8日在彰化縣立體育館圓形廣場登場。

▲縣長王惠美。（記者廖美雅拍攝）

縣長王惠美表示，彰化縣內居住的原住民族共有16族，人數約有7,233位，為發揚各族文化特色，當日有聯合主祭祈福儀式、原音演唱、傳統體能競賽、原住民市集及政令宣導等五大類活動。其中祈福儀式由各族長老及代表組成聯合主祭團隊，以「敬天、敬地、敬祖靈」傳統儀式，傳達給年輕一輩族人，藉以維繫、傳承與宣揚自身文化，也祈求祖靈護佑族人，讓所有族人平安健康。

廣告 廣告

當天活動有超過600位族人，組成12個隊伍進行傳統體能競賽與舞蹈競賽，同時有超過20攤原住民市集，將用原住民美食擄獲大家的胃，現場有5個單位組成的服務團隊提供原住民各項權益福利的諮詢服務與宣導。

▲原住民族文化節，原住民美食。（記者廖美雅翻攝）

民政處表示，今年體能競賽隊伍有不打散隊、彰化市隊、娜魯灣隊、台鳳隊、布農協會隊、埔鹽隊、鹿頂隊、天主教隊、關懷隊、彰化排灣隊、瑪撒露隊及布農待思安隊共12隊，超過600人參加競技競賽，分別來自本縣各個不同的族別聯合組隊參賽。