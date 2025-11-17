彰化縣和美鎮糖友社區日照中心新建工程動

彰化縣和美鎮糖友社區日照中心新建工程十七日舉行動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣和美鎮糖友社區日照中心新建工程十七日舉行動土典禮，縣長王惠美表示，該大樓原本是糖友里居民的停車空間，現運用作為糖友社區日照中心基地，預計新建地上四層樓，提供在地民眾托嬰、老人日間照顧、失智據點及健康促進等全齡照顧服務，預計於一一六年完工。

王惠美表示，這個地方過去作為停車空間，配合政府一學區一日照的計畫，除了日照中心之外，未來還會建造地下二層停車場，再投入二億多元經費。感謝中央補助七千九百多萬元，縣府自籌一億八百多萬元，總預算一億八千多萬元，新建地上四層的複合式長照衛福大樓，一樓是托嬰中心，可收托六十位未滿二歲幼兒，二樓是日照中心、三樓是社區心理衛生中心及失智據點、四樓是老人健康促進空間。

王惠美指出，彰化縣推動多棟整合式衛福大樓，二林、芳苑、大城、竹塘、員林及北斗等六處長照衛福大樓已新建完畢，埤頭、秀水、伸港、溪湖、永靖、和美、埔鹽、田尾及大村等九處分別新建中或規劃中，希望未來完整照顧零至一百歲的鄉親，讓大家在彰化過好生活。

衛福部長照司長祝健芳表示，彰化縣在王縣長帶領下，長照服務涵蓋率高於全國平均，達到百分之九十七，希望長輩走出戶外，來到長照據點參加課程，促進自身健康，讓彰化成為高齡友善城市，長輩都能夠健康呷百二。